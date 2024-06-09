فيرستابن: على ريد بُل تقديم عطل نهاية أسبوع "أكثر نظافة"

عانى فيرستابن من مشكلة في مكون هجين جديد في سيارته ريد بُل-هوندا، مما تركه خارج معظم التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة.

وقد يعود العنصر الإضافي من ام.جي.يو-كيه الذي أضيف إلى مجموعة مكونات فيرستابن ليطارده لاحقًا في موسم 2024 على شكل عقوبات على شبكة الانطلاق إذا تجاوز العدد المسموح به.

وتأهل فيرستابن بشكلٍ أفضل من توقعاته في مونتريال، حيث سجل وقتًا متطابقًا مع صاحب مركز الانطلاق الأول في مرسيدس جورج راسل، وذلك على حلبة لم تكن لصالح ريد بُل.

ولكن في هذه الأثناء، حث البطل العالمي الثلاثي فريق ريد بُل على تقديم سباقات أنظف حيث وضعت الفرق المنافسة الفريق تحت ضغط متزايد ولم يعد هناك مجال للخطأ.

وقال فيرستابن وهو يتحدث عن مشكلة المحرك: "كانت حصّة تجارب تأهيلية رائعة، لكن من جانبنا لدينا الكثير من المشاكل هذا الأسبوع".

وأضاف: "يجب ألا يحدث هذا حقًا. أعتقد أننا نراقب كل شيء عن كثب، كما نفعل دائمًا، لكن أحيانًا تمر بفترات لا تسير فيها الأمور بشكل جيد وتظهر كل هذه المشاكل الصغيرة".

وأكمل "علينا أن نحاول التأكد من عدم حدوث ذلك بعد الآن. الجميع يعلم ذلك وتحاول دائمًا منعه، لكن في الوقت الحالي الأمور لا تسير بسلاسة".

تأتي كندا بعد جائزة موناكو الكبرى التي كانت أكثر صعوبة حيث أكملها فيرستابن في المركز السادس بينما عانى هو وزميله سيرجيو بيريز من أداء سيارة "آر.بي20" على الحفف الجانبيّة والمطبات.

ما كان يبدو أنه معركة ثلاثية للفوز مع فيراري ومكلارين أصبح الآن معركة رباعية، حيث يؤكد مركز الانطلاق الأول لراسل تقدم مرسيدس الأخير بنتيجة ملموسة.

وقال فيرستابن: "كان من السهل أن تكون مرسيدس سريعة هذا الأسبوع، لذا فإن المركز الثاني هو في الواقع نتيجة جيدة بالنسبة لي".

وأضاف: "كنا متساوين تمامًا في القسم الثالث، لكن مرسيدس كانت أسرع بثلاثة أعشار من الثانية في القسم الثاني. لذلك أعتقد أن هناك الكثير بالنسبة لمرسيدس، لم يظهروا بعد أفضل لفة لهم".

وأكمل: "أنا سعيد أن الأمر يتعلق بمرسيدس وليس فيراري، لأن فيراري أقرب إلينا في البطولة. لكن في نهاية اليوم، علينا أن نركز على أنفسنا ونجعل الأمور تحدث بأنفسنا، لأنك لا تستطيع الاعتماد على أخطاء المنافسين".