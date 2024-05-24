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فيرستابن: على ريد بُل أن تعمل بكامل طاقتها الآن على عكس الفترة الماضية

قال ماكس فيرستابن أن فريقه ريد بُل بحاجة الآن للعمل بكامل طاقته من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات، حيث اعترف بأن العلامة النمساوية لم تفعل ذلك في السباقات الأخيرة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فرض فيرستابن وريد بُل هيمنة كاملة على مقاليد الفورمولا 1 منذ النصف الثاني لموسم 2022 إلى حد أن الهولندي تقدم بسهولة نحو تحقيق لقبيه الثاني والثالث، حيث يتوقع المراقبون بأن سيارة آر.بي20 المختلفة بشكل دراماتيكي ستبقي على أفضلية فريق ميلتون كينز.

لكن التحديثات التدريجية التي جلبتها مكلارين وفيراري أغلقت الفارق بشكل كبير بين فرق الصدارة الثلاثة، حيث تمكن لاندو نوريس من تحقيق الفوز في ميامي واقترب للغاية من فيرستابن في إيمولا.

وقد عانت ريد بُل في إيطاليا مع توازن السيارة وسلوكها في التجارب الحرة، ما أجبر الفريق على التعمق في جذور المشكلة والخروج بإعدادات أفضل لبقية نهاية الأسبوع.

لكن فيرستابن واجه صعوبة كبيرة كي يتمكن من منع صف انطلاق أول تسيطر عليه مكلارين عبر استفادته من عامل سحب من نيكو هلكنبرغ سائق هاس، ومن ثم استغل انطلاقه أولًا للإبقاء على نوريس خلفه خلال السباق.

وقد اعترف فيرستابن أن سباقي ميامي وإيمولا قد برهنا على أن ريد بُل لم تعد تملك رفاهية ارتكاب أي خطأ وعليها الآن خوض الجولات بشكل مثالي للاستمرار في تحقيق الانتصارات مثلما فعلت في السابق.

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فقال: "بد واضحًا منذ أن ذهبنا إلى إيمولا بأن الفوارق تقلصت بشكل كبير. حيث أن عطلة نهاية الأسبوع هناك لم تكن الأسهل".

وتابع: "موناكو ستكون كذلك على أية حال، وسيعتمد الأمر على قدر الأداء الذي نستخلصه على السيارة وإيجاد أفضل إعدادات ممكنة".

وأكمل: "المنافسة تقاربت كثيرًا الآن ما يجعل من المهم للغاية أن نكون ضمن أفضل مستوى وضمن 100 بالمئة من طاقتنا".

وأردف: "أعلم بأن تلك لا تكون دومًا احتمالية واقعية، لكنك تحاول دومًا بلوغ مرحلة ما وربما لم نكن نعمل ضمن كامل طاقتنا في السباقات الأخيرة".

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