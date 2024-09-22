فيرستابن: عقوبة الشتائم "السخيفة" تجعلني أعيد التفكير في مستقبلي في الفورمولا 1
حذّر ماكس فيرستابن من أن العقوبات المفرطة جراء الشتائم "ليست سبيلًا للاستمرار" في الفورمولا 1.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
قال ماكس فيرستابن أن العقوبة "السخيفة" التي وقعت عليه على إثر تلفظه بشتائم خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس في سنغافورة تجعله يعيد تقييم مستقبله في الفورمولا 1.
تعرض الهولندي لعقوبة الخدمة المجتمعية من قبل فيا على إثر تلفظه بلفظ خارج الأداب العامة خلال حديثه عن أداء سيارة ريد بُل ف أذربيجان.
وقد دفعه ذلك إلى الاحتجاج خلال مؤتمر السبت عبر منح إجابات مقتضبة، وفي بعض الأحيان من كلمة واحدة، قبل أن يقيم حصة إعلامية خارج الغرفة الصحفية على حلبة مارينا باي.
وقد قام بنفس الأمر اليوم الأحد عقب السباق، وعند سؤاله إذا ما قد يعيد التفكير في مستقبله في الفورمولا 1 نتيجة مواقف مشابهة، أجاب فيرستابن بالإيجاب.
حيث قال: "بكل تأكيد. نعم، فإن مثل هذه الأمور بالتأكيد تحدد مستقبلي كذلك".
وأضاف: "عندما لا تكون نفسك، ويتعين عليك التعامل مع هذه الأمور السخيفة، ولا سيما في هذه المرحلة من مسيرتي، لا أريد أن أتعامل مع هذه الأمور طوال الوقت. الوضع يكون مُنهكًا".
وتابع: "من الرائع بالطبع أن تحقق النجاحات وتفوز بالسباقات، لكن بمجرد أن تحقق كل ذلك، وتفوز بالبطولات والسباقات، عندها تريد إمضاء وقت جيد كذلك".
وأكمل: "الجميع يضغط إلى الحدود القُصوى، والجميع ضمن هذه المعركة المتواصلة، حتى في آخر الترتيب. لكن إذا ما يتعين عليك التعامل مع كل هذه الأمور السخيفة، فتلك بالنسبة لي ليست طريقة للاستمرار في هذه الرياضة بالتأكيد".
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