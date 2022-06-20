تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / ساينز "لم يترك إنشًا إلى الحواجز" في معركته مع فيرشتابن في كندا التالي / ألبين تكشف سبب مشكلة محرك ألونسو التي حرمته فرصة منافسة سيارتي مرسيدس في كندا
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

فيرستابن عانى من مشكلة في اللاسلكي قبيل إعادة انطلاق سباق كندا

اضطر ماكس فيرستابن لصد هجمات منافسه كارلوس ساينز من دون القدرة على التواصل مع فريقه ريد بُل عبر اللاسلكي الذي تعطل بعد إعادة الانطلاقة الأخيرة خلف سيارة الأمان.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيرستابن عانى من مشكلة في اللاسلكي قبيل إعادة انطلاق سباق كندا

كان فيرستابن يقترب من منافسه ساينز على متن سيارة فيراري بعد وقفة الصيانة الثانية، قبل أن تدخل سيارة الأمان خلال اللفة 21 بعد حادثة يوكي تسونودا في المنعطف الأول.

وذلك دفع بفريق فيراري لإدخال ساينز إلى منصة الصيانة حيث خرج مباشرة خلف فيرستابن على إطارات أجدد من الهولندي بخمس لفات، ما منحه أفضلية في القسم الأخير للسباق حتى خط النهاية.

ومع إعادة الانطلاق، بقيت 16 لفة حتى النهاية وسرعان ما بات الإسباني ضمن مدى "دي ار اس" خلف سائق ريد بُل وسلط عليه ضغطاً كبيراً في المراحل الختامية، كما بدأ اللفة الأخيرة وهو أسرع منه بأربعة أعشار الثانية.

لكن الهولندي صدّ هجمات خصمه وعبر العلم المرقط بفارق أقل من ثانية، ليحقق فوزه السادس هذا الموسم موسعاً فارق الصدارة ضمن الترتيب العام لبطولة السائقين إلى 46 نقطة.

وبعد السباق عُلم بأن فيرستابن لم يكن قادراً على استعمال اللاسلكي ما يعني أن فريقه لم يكن يعلم ما يجري معه ضمن السيارة، بالرغم من أنه ما زال قادراً على تلقي تعليمات من مهندسه جيانبييرو لامبيازي.

حيث قال فيرستابن: "لم يعد يعمل اللاسلكي. لم تكن لدي أدنى فكرة عن سبب ذلك، قال لي جيانبييرو أنه لم يعد يعمل".

وأكمل: "لكن ربما لم يكونوا يهتمون كثيراً! طالما أنني قادر على سماعهم ذلك هو الأمر الأهم".

بالمقابل، أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن اللاسلكي كان "صامتاً بشكل كبير" قبل أن يدرك الفريق أنهم لا يسمعون فيرستابن.

فقال: "كنا قادرين على الإرسال وتقديم الفوارق له، لكننا لم نكن قادرين على سماعه. وبدا أن اللاسلكي لم يعد يعمل. كان يسمعنا بالتأكيد لكننا لم نكن نسمعه".

اقرأ أيضاً:

وأوضح فيرستابن الذي بدا مسيطراً على السباق خلال المراحل الأولى قبل أن تقرر ريد بُل إدخاله إلى المنصة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية أنه لم يكن واثقاً من أنه سيلحق بخصمه ساينز الذي كان قد توقف مرة واحدة فقط، مع فارق 8 ثوانٍ، قبل أن تُدخله فيراري لاحقاً خلال فترة سيارة الأمان التي تلت حادثة تسونودا.

"لم أكن واثقاً من أنني قادر على إغلاق الفارق بنهاية السباق" قال فيرستابن.

وتابع: "من ثم دخلت سيارة الأمان، ولم أكن مسروراً منها كذلك لأنني علمتُ أنه بات على إطارات أجدد خلفي، وأن الدفاع سيكون صعباً".

لكن هورنر أوضح أن "جميع المؤشرات كانت تدل على أن فيرستابن كان ليلحق ويتجاوز ساينز قبل عشر لفات تقريباً من النهاية".

وأضاف فيرستابن: "اللفات الـ 15 أو الـ 16 الأخيرة كنتُ أضغط فيها للحدود القصوى، وكنت أعلم بالطبع أن الخطأ ممنوع".

واختتم: "كانت منافسة جيدة للغاية. من الممتع على الدوام الضغط الكامل بسيارة الفورمولا واحد بدلاً محاولة الحفاظ على الإطارات".

المشاركات
التعليقات
ساينز "لم يترك إنشًا إلى الحواجز" في معركته مع فيرشتابن في كندا
المقال السابق

ساينز "لم يترك إنشًا إلى الحواجز" في معركته مع فيرشتابن في كندا
المقال التالي

ألبين تكشف سبب مشكلة محرك ألونسو التي حرمته فرصة منافسة سيارتي مرسيدس في كندا

ألبين تكشف سبب مشكلة محرك ألونسو التي حرمته فرصة منافسة سيارتي مرسيدس في كندا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

راسل: لا يمكن لمرسيدس مواصلة الاعتماد على "سوء حظ الآخرين" جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

راسل: لا يمكن لمرسيدس مواصلة الاعتماد على "سوء حظ الآخرين"

هورنر: من غير العادل تغيير "فيا" للقوانين بسبب "الارتدادات" جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

هورنر: من غير العادل تغيير "فيا" للقوانين بسبب "الارتدادات"

أحدث الأخبار

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: لماذا لم تكن فيراري "الأسرع" قادرة على التغلّب على ريد بُل في كندا

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية
فورمولا 1 فورمولا 1

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تكشف قرار اللحظة الأخيرة لوقفة صيانة ساينز في كندا

اجتماع مرتقب بين فرق الفورمولا واحد و"فيا" لبحث حلول مشكلة "الارتدادات"
فورمولا 1 فورمولا 1

اجتماع مرتقب بين فرق الفورمولا واحد و"فيا" لبحث حلول مشكلة "الارتدادات"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.