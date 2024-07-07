فيرستابن ظن أنه سيحل "خامسًا أو سادسًا" في سيلفرستون
افتقر سائق ريد بُل للوتيرة في المراحل الأولى من سباق سيلفرستون قبل قرارين حاسمين بالانتقال إلى إطارات إنترميديت والملساء منحاه منصة التتويج.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
ظن ماكس فيرستابن أنه سيُنهي سباق جائزة بريطانيا الكبرى في المركز "الخامس أو السادس" بالنظر إلى تأخره المبكر على صعيد الوتيرة خلف مرسيدس ومكلارين، وقبل أن يتمكن من العودة والإنهاء بالمركز الثاني.
تم تجاوز سائق ريد بُل من قبل ثنائي مكلارين في المراحل الجافة الأولى من السباق، حيث تواجد بالمركز الخامس بعد أن كان تقدم من المركز الرابع متجاوزًا لاندو نوريس إلى المركز الثالث خلف المتصدرين جورج راسل ولويس هاميلتون.
وقد ساهم قرار فيرستابن بالتوقف والانتقال لإطارات إنترميديت في الفترة الثانية الأطول من الأمطار في تقدمه إلى المركز الثالث، في ظل ترك مكلارين أوسكار بياستري على المسار للفة إضافية عن بقية المتصدرين وهو ما ساعد الهولندي كذلك.
وعند التوقف للمرة الثانية من أجل العودة إلى الإطارات الملساء مع بدء بزوغ الشمس، فقد دخل فيرستابن في نفس الوقت مع هاميلتون الذي تقدم في تلك المرحلة إلى صدارة لم يخسرها بينما ظل نوريس على المسار للفة إضافية.
وقد استخدم فيرستابن إطاراته هارد من أجل اللحاق وتجاوز نوريس قبل أن يقترب من هاميلتون ولكن لم يكن هنالك وقت كاف للتجاوز.
وتعقيبًا على السباق قال فيرستابن: "لم نمتلك الوتيرة اليوم. كنت أتراجع تدريجيًا في الوقت الأهم خلال بداية السباق، لذلك لم يبدو الوضع رائعًا. وكنت أفكر في مرحلة ما: هل سننهي في المركز الخامس أو السادس؟".
وأضاف: "لكننا اتخذنا القرارات الصائبة مباشرة من الإطارات الملساء إلى الإنترميديت ومن ثم عدنا إلى الملساء مجددًا، أعتقد أننا فعلنا ذلك في اللفة الصحيحة في كل مرة".
وتابع: "كما أن الانتقال إلى إطارات هارد في النهاية وليس السوفت ساعدني بكل تأكيد. أنا سعيد جدًا بهذه النتيجة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ريد بُل تبحث عن أجوبة لشرح جائزة بريطانيا الكبرى "الغريبة جدًا"
رسميًا: فيراري تُعلن رحيل كارديلي المسؤول عن تصميم الهيكل
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2024
الأرقام القياسية التي كسرها هاميلتون عبر فوزه بسباق سيلفرستون
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات