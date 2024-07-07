فيرستابن ظن أنه سيحل "خامسًا أو سادسًا" في سيلفرستون

ظن ماكس فيرستابن أنه سيُنهي سباق جائزة بريطانيا الكبرى في المركز "الخامس أو السادس" بالنظر إلى تأخره المبكر على صعيد الوتيرة خلف مرسيدس ومكلارين، وقبل أن يتمكن من العودة والإنهاء بالمركز الثاني.

تم تجاوز سائق ريد بُل من قبل ثنائي مكلارين في المراحل الجافة الأولى من السباق، حيث تواجد بالمركز الخامس بعد أن كان تقدم من المركز الرابع متجاوزًا لاندو نوريس إلى المركز الثالث خلف المتصدرين جورج راسل ولويس هاميلتون.

وقد ساهم قرار فيرستابن بالتوقف والانتقال لإطارات إنترميديت في الفترة الثانية الأطول من الأمطار في تقدمه إلى المركز الثالث، في ظل ترك مكلارين أوسكار بياستري على المسار للفة إضافية عن بقية المتصدرين وهو ما ساعد الهولندي كذلك.

وعند التوقف للمرة الثانية من أجل العودة إلى الإطارات الملساء مع بدء بزوغ الشمس، فقد دخل فيرستابن في نفس الوقت مع هاميلتون الذي تقدم في تلك المرحلة إلى صدارة لم يخسرها بينما ظل نوريس على المسار للفة إضافية.

وقد استخدم فيرستابن إطاراته هارد من أجل اللحاق وتجاوز نوريس قبل أن يقترب من هاميلتون ولكن لم يكن هنالك وقت كاف للتجاوز.

وتعقيبًا على السباق قال فيرستابن: "لم نمتلك الوتيرة اليوم. كنت أتراجع تدريجيًا في الوقت الأهم خلال بداية السباق، لذلك لم يبدو الوضع رائعًا. وكنت أفكر في مرحلة ما: هل سننهي في المركز الخامس أو السادس؟".

وأضاف: "لكننا اتخذنا القرارات الصائبة مباشرة من الإطارات الملساء إلى الإنترميديت ومن ثم عدنا إلى الملساء مجددًا، أعتقد أننا فعلنا ذلك في اللفة الصحيحة في كل مرة".

وتابع: "كما أن الانتقال إلى إطارات هارد في النهاية وليس السوفت ساعدني بكل تأكيد. أنا سعيد جدًا بهذه النتيجة".