فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس

رغم نجاحه خلال السباقات القصيرة العام الماضي، عبر فيرستابن بوضوح عدة مرات عن عدم إعجابه بهذه الصيغة.

ومع التغييرات في المواعيد الزمنية للجولات التي تضم سباقات قصيرة في موسم 2024: حيث باتت التصفيات القصيرة تقام يوم الجمعة ويتلوها السباق القصير ومن ثم التصفيات الرئيسية يوم السبت، بات أمام الفرق المزيد من الحرية لتعديل إعدادات السيارات والعمل عليها ما بين السباق القصير والتصفيات الرئيسية.

لكن بطل العالم ثلاث مرات لا يرى بأن هذه التعديلات ستحسن المنافسة.

حيث قال: "إنها صيغة أفضل، لناحية كيفية مقاربة عطلة نهاية الأسبوع. لكنني لست متحمساً حيال السباق نفسه".

وأكمل: "لكن على على الأقل إنها صيغة أفضل بوسع الفرق التعديل على السيارات. مع مزيد من المنطق في كيفية ترتيب الحصص".

من جهته، يتفق كارلوس ساينز سائق فيراري مع الهولندي بأن التعديلات إيجابية، رغم أنه يرغب برؤية المزيد.

حيث قال: "أنا معجب كثيراً بالتغييرات التي تسمح بالعمل على السيارات. فقد عانيت العام الماضي من ذلك في باكو، وعدة سباقات أخرى حين لم يكن بوسعنا تعديل أي شيء في السيارة".

وتابع: "أعتقد كسائق وكفريق، أنه يجب على الدوام السماح بتعديل أمور في السيارة إن لم تكن تقدم الأداء المطلوب. إنها تغييرات بسيطة لكنها في الاتجاه الصحيح. شخصياً، أفضل رؤية المزيد من التغييرات".