فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن الصيغة الجديدة للسباقات القصيرة في الفورمولا واحد "أكثر منطقية" من قبل، لكنها ما زالت تفتقر للحماس.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
سيمون غالوي/ صور لات
رغم نجاحه خلال السباقات القصيرة العام الماضي، عبر فيرستابن بوضوح عدة مرات عن عدم إعجابه بهذه الصيغة.
ومع التغييرات في المواعيد الزمنية للجولات التي تضم سباقات قصيرة في موسم 2024: حيث باتت التصفيات القصيرة تقام يوم الجمعة ويتلوها السباق القصير ومن ثم التصفيات الرئيسية يوم السبت، بات أمام الفرق المزيد من الحرية لتعديل إعدادات السيارات والعمل عليها ما بين السباق القصير والتصفيات الرئيسية.
لكن بطل العالم ثلاث مرات لا يرى بأن هذه التعديلات ستحسن المنافسة.
حيث قال: "إنها صيغة أفضل، لناحية كيفية مقاربة عطلة نهاية الأسبوع. لكنني لست متحمساً حيال السباق نفسه".
وأكمل: "لكن على على الأقل إنها صيغة أفضل بوسع الفرق التعديل على السيارات. مع مزيد من المنطق في كيفية ترتيب الحصص".
من جهته، يتفق كارلوس ساينز سائق فيراري مع الهولندي بأن التعديلات إيجابية، رغم أنه يرغب برؤية المزيد.
حيث قال: "أنا معجب كثيراً بالتغييرات التي تسمح بالعمل على السيارات. فقد عانيت العام الماضي من ذلك في باكو، وعدة سباقات أخرى حين لم يكن بوسعنا تعديل أي شيء في السيارة".
وتابع: "أعتقد كسائق وكفريق، أنه يجب على الدوام السماح بتعديل أمور في السيارة إن لم تكن تقدم الأداء المطلوب. إنها تغييرات بسيطة لكنها في الاتجاه الصحيح. شخصياً، أفضل رؤية المزيد من التغييرات".
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر
فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر
فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026
فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026 فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري
هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري
فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس
فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس
فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر
فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر
فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026
فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026 فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments