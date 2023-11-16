فيرستابن شعر وكأنه "مهرج" تحت أضواء مراسم افتتاح جولة لاس فيغاس

إلى جانب عروض موسيقية مع المسيّرات، تضمنت المراسم كذلك تقديم السائقين ضمن صناديق عملاقة، للحضور.

فيرستابن - الذي قرر التغيب عن الحدث الأخير في الفندق والذي طلب ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد، من جميع السائقين حضوره - عبّر بوضوح أنه لا يستمتع بالتجربة التي تقدمها لاس فيغاس حتى الآن.

فقال: "بالنسبة لي، يمكن تجاوز كل هذه الأمور. أنت تقف هناك، وتبدو كالمهرج".

وحين سُئِل عن نسبة "الاستعراض" في جولة لاس فيغاس، أجاب: "99 بالمئة استعراض، 1 بالمئة حدث رياضي".

وأكمل: "لا وجود للكثير من المشاعر بصراحة. أفضل دوماً التركيز على الأداء".

وأردف: "لا أحب كل هذه الأمور هنا على أية حال. بالطبع، تعتبر جزءاً من بعض الأماكن، لكنها لا تثير اهتمامي".

نتيجة لذلك، أشار بطل العالم ثلاث مرات إلى أنه لا يتطلع قدماً للمشاركة في الحدث.

فقال: "أتطلع قدماً لمحاولة تقديم أقصى ما بوسعي، لكنني لا أتطلع قدماً لهذا الحدث (الاستعراضي)".

لكن الهولندي يدرك بأن ليبرتي ميديا تودّ تركز على الجولة هذه بشكل كبير وتتعمد تعزيز المظاهر الاستعراضية.

فقال: "يمكن النظر إليها من ناحيتين، ناحية الأعمال وناحية الرياضة. بالطبع أتفهم وجهة النظر تلك، لكنني أعبر عن وجهة نظري فقط".

وأكمل: "لسنا مالكي أسهم. هم الذين يقررون مثل هذه الأمور، صحيح؟".

وأضاف: "كنت لأفعل الأمر نفسه لو كنتُ المالك. لم أكن لأستمع للسائقين لأنها رياضتي، وأقوم بما أشاء".

وحين سُئِل إن كان التعبير عن الرأي قد يشكل أي فارق، قلل فيرستابن من ذلك.

فقال: "ليس هدفي إحداث أي فارق. لكنكم سألتموني سؤالاً وشعرت بأنني أريد الإجابة، وسأجيب بشكل صادق وصريح".

وأردف: "في حال أرادوا الاتجاه في هذا الطريق، مع الكثير من العروض الإضافية، أعتقد أنه علينا الاعتياد على ذلك".

وتابع: "أنا فقط أقود، عليّ أن أقود. وكذلك، بوسعنا الإدلاء بآرائنا".

وعند سؤاله إن كان رأيه مهماً في نظر الفورمولا واحد وليبرتي ميديا، قلل فيرستابن من التأثير الخاص لرأيه.

فقال: "حسناً، لا أعلم. أعتقد أنهم سيجنون الأموال سواء أحببت الاستعراض أم لا، فالقرار لا يعود لي".

وأردف: "لكنني لن أدعي عكس ما أشعر، لطالما كنت صريحاً بالتعليق على الأمور التي أجدها إيجابية وكذلك على السلبيات".

واختتم: "هكذا هو طبعي. البعض يحب الاستعراضات لكنني لا أحبها. شخصياً، أحب التواجد في فيغاس، لكن ليس من أجل التسابق".

يشار إلى أن فيرستابن عبّر عن عدم إعجابه بشكل حلبة لاس فيغاس أيضاً.