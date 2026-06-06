فيرستابن: "شعرت بأنني عدت إلى نفسي مجددًا" في تصفيات موناكو الكاملة السرعة

يُعد فيرستابن من أكثر السائقين انتقادًا للوائح وحدات الطاقة الحالية. فالتوزيع الجديد للطاقة بنسبة 53% من محرك الاحتراق الداخلي و47% من الأنظمة الكهربائية منح إدارة البطارية أهمية أكبر، مع وجود بعض الحلبات التي تجعل عملية استعادة الطاقة خلال اللفة الواحدة صعبة للغاية.

وأدى ذلك إلى فروقات أكبر في مستويات الطاقة المتاحة بين السيارات، وهو ما ساهم في زيادة التجاوزات والمواجهات المباشرة على الحلبة، لكنه تعرض لانتقادات باعتباره يخلق منافسة "مصطنعة" أكثر من اللازم.

ورغم إعجابه بالسيارات الأصغر حجمًا، لم يُخفِ سائق ريد بُل استياءه من لوائح وحدات الطاقة الجديدة، إذ شبّهها سابقًا بلعبة "ماريو كارت"، كما وصف نظام التعزيز والتجاوز بأنه يشبه "الفطر السحري" الذي يمنح زيادة مؤقتة في السرعة في اللعبة الشهيرة.

لكن الوضع كان مختلفًا في موناكو.

فبسبب العدد الكبير من المنعطفات البطيئة، تتمكن السيارات من إعادة شحن البطارية بسهولة خلال اللفة، ما يُلغي الحاجة إلى إدارة الطاقة بشكل مستمر. ويرى فيرستابن أن ذلك منح السائقين تجربة قيادة أكثر طبيعية.

وقال: "أعتقد أن لوائح الهيكل ليست سيئة على الإطلاق. بشكل عام، ومع كون السيارات أصبحت أضيق قليلًا، أعتقد أن الأمر جيد".

و"كما أنني أحب أن الرؤية نحو المحور الأمامي أصبحت أفضل عند نقاط القمة في المنعطفات، مقارنة بذلك العنصر الذي كان فوق الإطار سابقًا."

وأضاف: "عندما تتمكن من القيادة بأقصى سرعة وتختار التروس التي تريد استخدامها في المنعطفات، يكون الأمر أفضل دائمًا".

وأكمل: "لذلك شعرت أخيرًا بأنني عدت إلى نفسي مجددًا داخل السيارة، إذا صح التعبير، من حيث الطريقة التي ترغب في استخدام التروس بها".

ثمّ تابع: "للأسف لا يمكننا القيام بذلك في كثير من الحلبات ضمن الروزنامة، لكن هذا ما يجعل القيادة أكثر طبيعية بالتأكيد".

واعترف فيرستابن بأنه فوجئ بقدرته على المنافسة على قطب الانطلاق الأول في موناكو، خاصة بعدما بدا ريد بُل بعيدًا عن التوقعات خلال الحصة الحرة الثالثة.

وكانت التوقعات قبل عطلة نهاية الأسبوع تشير إلى أن ريد بُل قد يواجه صعوبات في المقطع الأوسط من الحلبة، لا سيما أن سيارات الفريق في السنوات الأخيرة عانت على المطبات والحواجز المرتفعة.

ورغم أن المقطع الأوسط ظل نقطة ضعف بالنسبة له، كان فيرستابن الأسرع في القسم الثالث من التصفيات في المقطعين الأول والأخير، لكن سرعة كيمي أنتونيللي الإضافية في القطاع الأوسط حسمت المعركة لصالح سائق مرسيدس، رغم أن أفضل زمن في ذلك القطاع بقي من نصيب لويس هاميلتون.

وقال فيرستابن: "بصراحة، نعم، كنت متفاجئًا جدًا. هذا الصباح كنا أبطأ بحوالي تسعة أعشار الثانية".

وأضاف: "كنت واثقًا أننا سنحقق بعض التحسن قبل التصفيات، لكنني لم أكن أتوقع أن ننافس على قطب الانطلاق الأول."

وأردف: "بصراحة، عندما جلست في السيارة قلت لنفسي: حسنًا، لنحاول التعافي قليلًا وربما ننهي اليوم ضمن الخمسة الأوائل. وكان هذا هو الهدف".

ثمّ تابع: "لكن منذ وقت مبكر من التصفيات شعرت بأن السيارة أصبحت أفضل قليلًا. ما زلنا نعاني من بعض المشاكل الصغيرة، وخصوصًا في القطاع الأوسط حيث نخسر معظم الوقت".

وواصل شرحه بالقول: "هناك بعض الحواجز التي يجب اجتيازها، إضافة إلى بعض المطبات أو التعرجات على الحلبة، وهي أمور لا تزال معقدة قليلًا بالنسبة لسيارتنا في الوقت الحالي".

واستدرك: "لكنني أعتقد أننا قدمنا تصفيات جيدة جدًا بشكل عام. كنا في المقدمة وننافس على قطب الانطلاق الأول".

وواصل شرحه بالقول: "ولو أخبرني أحد بعد يوم أمس، حين بدا أننا في وضع جيد نسبيًا، أننا سننطلق من الصف الأمامي، لكنت وافقت على ذلك فورًا. لقد كانت عودة قوية جدًا".

وأكمل: "أمس كنت سعيدًا نسبيًا، وهذا الصباح لم أكن سعيدًا إطلاقًا، أما الآن فأنا سعيد إلى حد كبير من جديد. ومن الجيد بالطبع أن يحدث ذلك في الحصة الأهم خلال عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم قائلًا: "بطبيعة الحال، ما يزال هناك الانطلاق غدًا. ويبدو أن الانطلاقة هذا العام أكثر أهمية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث لم تكن عاملًا حاسمًا بهذا الشكل. لذلك ما يزال هناك بعض الأمور التي علينا دراستها. لكن بشكل عام، كانت عطلة نهاية أسبوع إيجابية جدًا بالنسبة لنا".