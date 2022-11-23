فيرستابن سيواصل استخدام الرقم 1 في موسم 2023 في الفورمولا واحد

حصل فيرستابن على حق استخدام الرقم 1 للمرة الأولى بعد فوزه ببطولة العالم الموسم الماضي في أبوظبي، حيث اعتمد ذلك الرقم في موسم 2022.

وبعد حصده اللقب الثاني على التوالي هذا العام، يحصل الهولندي من جديد على حرية الاختيار بين الرقم 1 ورقم تسابقه الشخصي 33، والذي استخدمه منذ أن كان يسابق في الكارتينغ، لكنه اختار تكريم التقليد المتبع واعتماد رقم بطل العالم.

"نعم، سأستخدم الرقم 1 من جديد في الموسم المُقبل. بالنسبة لي، الرقم 1 هو الأجمل لأيّ سائق سباقات" قال فيرستابن في أبوظبي.

وأضاف: "كم مرة ستحصل على فرصة القيادة مع الرقم 1 خلال مسيرتك في الفورمولا واحد؟ لا تعلم مطلقًا".

وتابع: "يمكنني دومًا العودة إلى الرقم 33 إذا لم أعد حاملًا للقب. لكن طالما أنني بطل العالم الحالي، فسأستخدم الرقم 1 في كل موسم".

جديرٌ بالذكر أن فيرستابن كان أول سائق يسابق بالرقم 1 العالم الماضي منذ سيباستيان فيتيل في 2014، عندما تم تقديم قانون الرقم الشخصي للسائق. إذ آثر لويس هاميلتون الإبقاء على رقمه 44 الذي بات أيقونيًا الآن، بينما لم يدافع نيكو روزبرغ عن لقبه الذي سجله في 2016.