فيرستابن "سينسى" مسألة إطالة سلسلة انتصاراته المتتالية في سنغافورة
أكد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأنه "سينسى" مسألة إطالة سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى عشرة سباقات، وذلك بعد تصفيات سنغافورة السيئة.
فشل سائق ريد بُل في التأهل للقسم الثالث من تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، واكتفى بالمركز 11 بينما سينطلق زميله سيرجيو بيريز من المركز 13.
ووصف الهولندي هذه الحصة، بالصادمة مؤكداً أن سيارته لم تكن قابلة للقيادة.
كما أكد أن أية فرصة بإطالة سلسلة انتصاراته المتتالية لم تعد ممكنة الآن.
فقال: "يمكن أن ننسى ذلك. لا يمكننا التجاوز هنا. على حلبات أخرى قد تنطلق أخيراً وبوسعك الفوز بالسباق. لكن الحال ليس كذلك هنا".
وأكمل: "هنا تحتاج لأفضلية من ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ كي تحصل على فرصة التجاوز. كما أنها حلبة شوارع".
ويدرك فيرستابن أنه من المهم فهم سبب معاناة الفريق في سنغافورة، وليس القلق حيال انتهاء سلسلة الانتصارات المتتالية.
فقال: "كنت أعلم أنه سيأتي يوم لن أحرز فيه الانتصارات. لكننا خضنا فترة جيدة حقاً حتى الآن".
وأكمل: "أفضل خوض موسم ناجح كهذا مع بعض الجولات السيئة، على أن يحصل العكس مثل ألا تمتلك فرصة المنافسة على اللقب أو الانتصارات".
وأضاف: "لكنني أعتقد أن الأهم هو فهم ما سار بشكل خاطئ، لأنني واثق أن السيارة ستعود إلى سرعتها على حلبة سوزوكا في الجولة المقبلة".
كما اعترف فيرستابن بأن التعديلات على السيارة للتصفيات سارت بشكل خاطئ.
فقال: "أعتقد أن التجارب الحرة الثالثة كانت أفضل. أجرينا بعض التعديلات. لكن في التصفيات، كانت أول مشكلة لي أنني غير قادر على الكبح المتأخر".
وأضاف: "على حلبة شوارع، هذا الأمر هام جداً، أن تثق بالمكابح وتهجم ضمن المنعطفات. لم يكن بوسعي فعل ذلك".
وأردف: "ما عدا ذلك، وضمن المنعطفات البطيئة كنا نعاني حقاً. كنت أعاني مع القسم الخلفي".
وتابع: "من الواضح أننا لا نفهم السبب. وإلا لما كنا لنعدّل بشكل يزيد الأداء سوءاً. علينا فهم ما جرى بشكل كامل".
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