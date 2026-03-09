فيرستابن سيشارك في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة مع مرسيدس

بعد أشهر من التكهنات، تم تأكيد مشاركة بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات في السباق الألماني الشهير للتحمل، الذي سيقام بين 14 و17 مايو، مع فريق وينوارد المدعوم من المصنع، تحت اسم فيرستابن ريسينغ.

وسيقود فيرستابن السيارة رقم 3 مرسيدس-آي.ام.جي جي تي 3 إلى جانب سائقي المصنع لوكاس آور وجول غونو، بالإضافة إلى سائق جينيسيس هايبركار الجديد دانييل جونكاديلا.

ويمتلك كل من آور وغونو وجونكاديلا خبرة كبيرة في حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، بينما يتنافس السائقان الأخيران أيضًا كزميلين في فريق وينوارد ضمن بطولة جي تي وورلد تشالنج أوروبا.

وسيخوض الرباعي سباقًا تحضيريًا في جولة "ان ال اس" هذا الشهر، والتي تم تقديم موعدها أسبوعًا لتقام في 21 مارس بناءً على طلب مرسيدس، حتى يتمكن فيرستابن من المشاركة.

وكان الموعد الأصلي للسباق 28 مارس، وهو ما كان سيتعارض مع جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا. وكان فيرستابن قد أوضح داخليًا أنه يريد خوض سباق واحد على الأقل في بداية سلسلة "ان.ال.اس" ليشعر بالجاهزية قبل سباق الـ24 ساعة.

وكانت مشاركته الوحيدة السابقة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه في نوفمبر الماضي خلال الجولة قبل الأخيرة من الموسم، حين قاد سيارة فيراري 296 جي تي 3 تابعة لفريق إميل فري.

وقال فيرستابن: "نوربورغرينغ مكان مميز. لا توجد حلبة أخرى مثلها. سباق نوربورغرينغ 24 ساعة كان على قائمة أحلامي منذ فترة طويلة، لذلك أنا متحمس جدًا لأننا سنتمكن أخيرًا من تحقيق ذلك الآن".

وأضاف: "تمكنت من الحصول على تصريح دي ام اس بي العام الماضي لنوردشلايفه والمشاركة في سباق ان ال اس9، الذي فزنا به."

وأكمل: "هذا التحضير مهم جدًا، لأننا تعلمنا الكثير مما يمكننا استخدامه هذا العام في برنامجنا مع سباق ان ال اس 2 وسباق الـ24 ساعة. لدينا تشكيلة قوية مع داني وجول ولوكاس، ودعم رائع من ريد بُل ومرسيدس-آي ام جي موتورسبورت. يتعلق الأمر الآن بالتحضير الجيد قبل السباقات لنتمكن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة."

وستدفع مرسيدس بسيارتين ضمن ما يسمى فرق الأداء في سباق نوردشلايفه هذا العام، وكلاهما سيُدار بواسطة فريق وينوارد.