فيرستابن سيتواجد في مهرجان غوود وود للسرعة وسط حضور قوي من ريد بُل
سيتواجد الهولندي كأول حامل لقب يتواجد ضمن مهرجان غوود وود للسرعة، وسيتواجد كذلك زميله سيرجيو بيريز، ومدير الفريق كريستيان هورنر، لقيادة سيارات ريد بُل.
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
الصورة من قبل: Red Bull Content Pool
سيكون تواجد فيرستابن جزءاً من حضور ريد بُل في المهرجان. ومن المقرر أن يقود سيارة آر.بي16بي، التي أحرز على متنها أولى ألقابه في الفئة الملكة عام 2021، وذلك يوم الأحد ضمن الحدث الذي يستمر بين 11-14 يوليو.
كما أن هذه السيارة ستكون من بين سبع سيارات متواجدة في الحدث.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحدث الذي يشهد تواجد بطل عالم حاليّ في الفورمولا واحد.
وسيقود بيريز سيارة آر.بي19 من 2023، بينما سيقود هورنر - الذي كان سائق سباقات في الفورمولا 3000 ضمن حقبة التسعينات - سيارة آر.بي من 2012.
سائقو ريد بُل السابقون: دانيال ريكاردو، دايفيد كولتارد، مارك ويبر وكريستيان كلاين سيتواجدون كذلك لقيادة سيارات ريد بُل من بينها آر.بي1 التي صنعها الفريق منذ 20 موسماً مضت.
كريستيان كلاين، ريد بُل آر.بي1
الصورة من قبل: صور ساتون
وستأتي هذه التشكيلة القوية من السيارات بعد إطلاق سيارة ريد بُل الخارقة التي صممها آدريان نيوي، آر.بي17، يوم الجمعة.
وتعتبر مشاركة فرق الفورمولا واحد أمراً معتاداً في مهرجان غوود وود للسرعة، حيث كشف المنظمون أنه ستتواجد 6 فرق في 2024: فيراري، مرسيدس، مكلارين، ألبين وويليامز التي أكدت تواجد أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، إلى جانب جايمس فاولز مدير الفريق.
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