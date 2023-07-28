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فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا

سيتلقى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

قررت ريد بُل استعمال علبة تروس إضافية في سيارة ريد بُل التي يقودها الهولندي.

حيث أوضح الفريق قبيل بداية التجارب اليوم الجمعة أن بطل العالم سيحصل على علبة تروس خامسة في هذه الجولة.

ويحق لكل سائق 4 علب تروس طوال الموسم، ويعتبر فيرستابن أول سائق يستعمل علبة تروس إضافية.

يأتي ذلك بعد شكوى فيرستابن المتكررة حيال التوافق في نسب السرعة، لكن دون أي تأكيد إن كان ذلك سبب تبديل علب السرعة المتكرر.

ويعتبر قرار استبدال علبة التروس في سبا منطقياً، نظراً لوجود فرص تجاوز على الحلبة البلجيكية ما يعني أنه سيتمكن من شق طريقه وتعويض المراكز.

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وتمتلك ريد بُل حالياً صدارة مطلقة أمام الجميع، حيث من غير المرجح أن تتسبب العقوبة بالتأثير على فيرستابن ومنعه من تحقيق فوز إضافي.

وضمن معرض كلامه يوم الخميس، أكد فيرستابن أنه مسرور من السيارة وواثق من أدائها، فقال: "أعتقد أننا نمتلك سيارة سريعة. نحن مسرورون من أدائها".

وأكمل: "قد لا تكون تصفياتنا مثالية، لكنني أعتقد أنه يمكن رؤية التحديثات تعمل يوم الأحد (في المجر). لقد كان سباقاً جيداً".

يشار أن فيرستابن انطلق من المركز 14 في سباق بلجيكا وشق طريقه ليحرز الفوز.

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