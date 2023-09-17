فيرستابن: سيارة ريد بُل "لم تكن قابلة للقيادة" في تصفيات سنغافورة "الصادمة"
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن التغييرات على سيارته جعلتها "غير قابلة للقيادة" خلال تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى "الصادمة"، حيث خرج من القسم الثاني ولم يفلح بالتأهل للقسم الثالث والأخير.
فشل كل من فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات على حلبة مارينا باي.
ولم يتمكن الهولندي من تحقيق مركز أفضل من 12 بينما تأهل زميله بالمركز 13، حيث صرّح بطل العالم بأن التغييرات على السيارة بعد التجارب الحرة الثالثة صعبت كثيراً من مهمته.
وحين سُئِل من قبل "سكاي اف1" إن كانت الحصة أسوأ من المتوقع، أجاب فيرستابن: "نعم بالتأكيد. كنا نعلم بأنه من الصعب بالفعل المنافسة على قطب الانطلاق الأول. لكننا لم نتوقع مثل هذه النتيجة السيئة".
وأكمل: "أعتقد أننا كنا نعاني طوال الجولة".
وتابع: "أعتقد أن التجارب الحرة الثالثة لم تكن سيئة جداً، لكننا حاولنا عدة أمور مع السيارة في التصفيات، لكن السيارة باتت غير قابلة للقيادة، كما أن السيارة كانت ترتد بشكل كبير في مناطق الكبح كل مرة أريد فيها استعمال المكابح".
وأردف: "لذا، كما قلت، كانت تجربة صادمة لي، لأن السيارة لم تمتلك سرعة ثابتة. كانت غير قابلة للقيادة".
بالمقابل، يرى الهولندي أن السيارة لا تمتلك ما يكفي من الأداء للوصول إلى منصة التتويج.
فقال: "كلا بالتأكيد لا.. أعتقد أن امتلاك سيارة سباق سريعة هنا ليس بالأمر الهام حقاً. هنا أشبه بموناكو تقريباً".
وأكمل: "تضع كل جهودك في التصفيات، لأن التجاوزات صعبة للغاية خاصة وأن معدلات تآكل الإطارات ليست مرتفعة كثيراً".
وتابع: "نأمل ألا نشاهد الكثير من سيارات الأمان، وأن يكون السباق قصيراً".
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