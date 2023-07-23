فيرستابن: سيارة ريد بُل "لم تكن حاضرة" في تصفيات المجر
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن سيارته "لم تكن حاضرة" خلال تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد والتي خسر فيها قطب الانطلاق الأول لصالح لويس هاميلتون على متن مرسيدس.
وضع بطل العالم سيارته في المقدمة بعد الطلعات الأولى السريعة للقسم الثالث من التصفيات، لكنه لم ينجح بتحسين زمنه ما أفسح المجال أمام هاميلتون للتفوق عليه بفارق 0.003 ثانية.
وتعقيباً على سبب عدم إمكانية تحسين زمنه وتحقيق قطب الانطلاق الأول، ألقى فيرستابن باللوم على توازن السيارة خلال التصفيات.
فقال: "لقد كنت أعاني طوال الوقت لإيجاد توازن جيد خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأكمل: "كانت تصفيات صعبة في قسميها الأول والثاني لإيجاد الثقة خلف المقود والهجوم ضمن المنعطفات".
وتابع: "اعتقدتُ أن لفتي السريعة الأولى في القسم الثالث جيدة للغاية. لكن اللفة الثانية لم تكن كذلك".
واسترسل: "حاولت الضغط بشكل أكبر، لكنك تخاطر بفقدان السيطرة على القسم الأمامي أو الخلفي للسيارة. ما زلنا في المركز الثاني، لكنني أعتقد أنه يجب أن نكون في المقدمة مع سيارة كهذه".
وقدمت ريد بُل حزمة تحديثات كبيرة لجولة المجر تضمنت تصميماً جديداً لجانب السيارة وتعديلاً على الأرضية، لكن فيرستابن لا يعتقد بأن ذلك هو سبب معاناته في التصفيات.
فقال: "أعتقد أن التحديثات تعمل، لكنني أعتقد بأننا لم نجمع كل شيء كما يجب لناحية الإعدادات".
وأكمل: "أعتقد أن السيارة لم تكن حاضرة اليوم، ولم تكن في الموقع الذي نريده".
لكن الهولندي أكد بأنه أكثر تفاؤلاً حيال أداء السيارة في السباق.
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