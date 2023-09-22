فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة

تصدر فيرستابن حصتي التجارب ليوم الجمعة، حيث أنهى الحصة الثانية بفارق تجاوز 3 أعشار الثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري وبفارق قارب نصف ثانية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وبدت سيارة ريد بُل سريعة للغاية على المسار في سوزوكا حيث عبّر فيرستابن عن سروره من ذلك.

فقال: "الشعور خلف المقود جيد جداً. منذ اللفة الأولى، عادت السيارة لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً".

وأكمل: "يبدو أننا خضنا يوماً جيداً للغاية، سواء على المسافات القصيرة أو الطويلة… هناك الكثير من التآكل على هذا المسار، وستكون صعبة على الإطارات خلال السباق".

وقبل هذه الجولة، ألمح فيرستابن وجورج راسل سائق مرسيدس إلى أن مكلارين ستشكل التهديد الأكبر لفريق ريد بُل، لكن فيراري ظهرت بسيارة تنافسية مجدداً، بعد فوز كارلوس ساينز في سنغافورة.

"يبدو أن المنافسة محتدمة خلفي. فيراري ومكلارين متقاربتان جداً، لذا سنرى" قال فيرستابن.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، نحن نركز على أنفسنا ونحاول تحسين الأداء. أنا واثق من قدرتنا في المنافسة على قطب الانطلاق الأول".

بالمقابل، لم يكن زميله سيرجيو بيريز مرتاحاً تماماً على متن السيارة حيث عانى من مشاكل في التوازن، قبل أن يحلها الفريق في الحصة الثانية، لكن المكسيكي أنهى تاسعاً وبفارق ثانية كاملة عن فيرستابن.

حيث قال: "واجهتنا مشاكل في التوازن خلال الحصة الأولى، حاولنا تحسينها في الثانية".

وأكمل: "أعتقد أننا نمتلك فهماً جيداً للاتجاه الذي يجب أن نسلكه. بالتأكيد تبدو الأمور أفضل بكثير من الجولة الماضية".

وتابع: "أتطلع قدماً للتصفيات، معدلات التآكل مرتفعة للغاية وخاصة مع الحرارة التي نتوقعها".

واختتم: "أعتقد أننا سنكون أقوياء في التصفيات وكذلك في السباق".