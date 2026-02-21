فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين
بعد نهاية التجارب الشتوية، شدد ماكس فيرستابن بوضوح على أن فريقه ريد بُل ريسينغ بحاجة إلى تحسين أدائه.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
أكمل ماكس فيرستابن 65 لفة على متن سيارة "آر.بي22" بعد ظهر اليوم الأخير من التجارب، كما سجّل أفضل زمن له مع دقيقة و33.109 ثانية.
وتُظهر هذه الأرقام أن بطل العالم أربع مرات جاء خلف سائقين مثل كيمي أنتونيللي ولاندو نوريس وأوسكار بياستري الذين سجلوا أزمنة في حدود دقيقة و32 ثانية، بينما يحمل شارل لوكلير الرقم الأفضل عند دقيقة و31 ثانية.
ولا يزال من غير الواضح مدى واقعية أداء فيرستابن خلال التجارب، ومدى التقدم الحقيقي الذي حققته ريد بُل على صعيد وحدة الطاقة، لكن يُشاع على نطاق واسع أن الفريق النمساوي يقف خلف مرسيدس وفيراري. ومع ذلك، فإن النقطة الأهم هي أن ريد بُل أظهرت أداءً ملحوظًا، وقدّم هذا الأداء بيانات قيّمة لقسم المحركات "ريد بُل باورترينز".
في الواقع، هناك العديد من النقاط الإيجابية التي يمكن لفيرستابن الخروج بها من تجارب ما قبل الموسم.
ومع ذلك، شدد السائق البالغ من العمر 28 عامًا على ضرورة أن تكون سيارة "آر.بي22" أسرع، قائلًا: "كان هذا الأسبوع بداية جيدة. في التجارب التي أجريتها بالسيارة، أكملنا البرنامج الأساسي بالكامل، وكان ذلك مفيدًا لأننا حصلنا على الكثير من البيانات التي يمكننا دراستها وتحليلها".
وأضاف: "أعتقد أننا استعددنا بأفضل شكل ممكن قبل تجارب البحرين، وقد بذل الفريق جهدًا كبيرًا للوصول إلى ما نحن عليه الآن. بالطبع، من الواضح أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنكون أسرع، لذلك سنواصل العمل بجد".
وتابع: "سنرى ما سيحدث في ملبورن. من الرائع العودة إلى السباقات، لكننا بحاجة إلى العمل على تقليص الفجوات في أدائنا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026
حجار: أريد سيارات فورمولا 1 أسرع يمكنها تحطيم الأرقام القياسية
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين
نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين
فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات