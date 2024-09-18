فيرستابن: سنواصل الضغط من أجل البطولة
يأمُل ماكس فيرستابن أن يتمكن فريقه ريد بُل من حصد نتائج أفضل في سنغافورة بالرُغم من الأداء الضعيف في جائزة أذربيجان الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
أبدى ماكس فيرستابن ثقته في الخطوات التي حققتها ريد بُل ضمن الوجهة الصحيحة في باكو، ما يجعله متفائلًا حيال سباق سنغافورة نهاية هذا الأسبوع.
وبالرُغم من الصعوبات التي واجهتها ريد بُل في باكو، الجولة التي لم تسر وفق المخطط بالنسبة للعلامة النمساوية، لكن فيرستابن يرى بأن الفريق بات يمتلك فهمًا كاملًا لما سار على نحو خاطئ في الجولات الأخيرة.
حيث قال: "لقد تعلمنا مما سار على نحوٍ خاطئ في باكو وسنقوم باختبار أمور جديدة في سنغافورة".
وأضاف: "التعديلات الأولى على الإعدادات التي قمنا بها في أذربيجان كانت في الوجهة الصحيحة. والآن بتنا نعلم ما يمكن أن نقوم به بشكل أفضل كي نستفيد من إعدادات السيارة".
وتابع: "نحن بحاجة لأن يكون لدينا تحكمًا أفضل بالسيارة، ولا سيما على المقاطع الأبطأ من المسار، كي نقلل من مستويات الارتدادات. إذ نأمل أن يمنحنا ذلك أفضلية كبيرة".
واختتم: "نحن نفوز ونخسر كفريق، حيث سنواصل القتال من أجل العودة بشكل أقوى في البطولة".
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