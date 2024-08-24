فيرستابن سعيد بنتيجته في تصفيات هولندا
رغم إخفاقه في إحراز البول بوزيشن، إلا أن ماكس فيرستابن أبدى سعادته بتأهله ثانيًا لسباق موطنه في هولندا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه سعيد بتأهله ثانيًا في جائزة هولندا الكبرى، رغم عدم تمكنه من مواصلة سجله على حلبة زاندفورت التي أحرز عليها البول بوزيشن في السنوات الثلاث الأخيرة.
تصدّر فيرستابن القسم الثالث من التصفيات لفترة وجيزة قبل أن يعود لاندو نوريس ويقتنص البول بوزيشن لينطلق أولًا أمام السائق الهولندي.
وقد عقّب سائق ريد بُل على تلك النتيجة عقب التصفيات قائلًا: "افتقرنا للوتيرة بعض الشيء خلال التصفيات، حيث حاولت بذل أفضل ما لديّ. لكنني في النهاية سعيد بالتواجد على صف الانطلاق الأول".
وأضاف: "كانت هنالك رياح قوية وكان الوضع صعبًا على المسار. الشعور كان مختلفًا في كل لفة مع هذه الرياح، حيث لا يمكنك أن تبدأ اللفة ولديك مرجع تقارن على أساسه. أنا سعيد بتأهلي ثانيًا وهي نتيجة جيدة بعد الأداء في تجارب الأمس".
وعند سؤاله عما إذا بمقدوره تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في هولندا، قال فيرستابن: "سنبذل أفضل ما بوسعنا، ولكن عندما تكون متأخرًا بأكثر من 3 أعشار من الثانية في التصفيات، أعتقد بأن عليك أن تكون واقعيًا. لكنني سأحاول خوض سباق جيد في الغد".
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