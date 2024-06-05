جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

فيرستابن سعيد بمواصلة شراكته الناجحة مع بيريز بعد تجديد ريد بُل ثقتها في المكسيكي

أبدى ماكس فيرستابن سعادته بمواصلة العلاقة الناجحة التي شكلها مع سيرجيو بيريز، وذلك بعد إعلان ريد بُل التجديد مع المكسيكي لموسمين إضافيين في الفورمولا 1.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

واجه بيريز العديد من التكهنات حيال مستقبله مع ريد بُل في ظل معاناته من أجل الأداء على مدار الموسم الماضي، حيث رأى البعض بأن العلامة النمساوية قد تستغني عن خدماته بعد أن ينقضي عقده الأخير نهاية الموسم الجاري.

لكن ريد بُل آثرت الإبقاء عليه للموسمين المقبلين، لتستمر زمالته مع فيرستابن التي بدأت منذ 2021.

وتعقيبًا على تجديد عقد زميله، صرّح فيرستابن قائلًا: "إنها أخبار رائعة بأن تشيكو قد وقّع عقدًا جديدًا مع الفريق حتى 2026، إذ أنني سعيد بأن أواصل تلك الشراكة الناجحة التي أسسناها على مدار الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف: "لقد خضنا موسمًا قياسيًا العام الماضي، والفريق بحالة قوية للغاية، لذلك نتطلع سويًا للبناء على ذلك النجاح بالتوجه إلى الموسمين القادمين كذلك".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، تتوجه ريد بُل إلى جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع وهي تتطلع للعودة بعد الجولة الصعبة في موناكو، والتي تأهّل خلالها فيرستابن وأكمل السباق في نفس المركز السادس، بينما انسحب بيريز إثر حادثته في اللفة الأولى.

حيث تحضّر الهولندي مع الفريق من أجل تعويض ما تمت خسارته في الجولة الماضية.

"بعد نهاية أسبوع صعبة في موناكو، تواجدت مع الفريق هذا الأسبوع في المصنع وعلى جهاز المحاكاة من أجل الاستعداد لجولة كندا" قال فيرستابن.

وأكمل: "المسار هناك فريد للغاية، مع بعض الحفف الجانبية من المدرسة القديمة، وهنالك الكثير من فرص التجاوز".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ليبرتي ميديا كانت "محظوظة جداً" بشراء الفورمولا واحد من بيرني إكليستون

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

ريد بُل أمام "تحدٍ لإثبات الجدارة" بعد رحيل نيوي

ريد بُل أمام "تحدٍ لإثبات الجدارة" بعد رحيل نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ريد بُل أمام "تحدٍ لإثبات الجدارة" بعد رحيل نيوي
مخاطر تجديد ريد بُل عقد بيريز

مخاطر تجديد ريد بُل عقد بيريز

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مخاطر تجديد ريد بُل عقد بيريز
مساعِدة هاميلتون السابقة تتلقى الثناء: "أكثر من أخصائية علاج طبيعي"

مساعِدة هاميلتون السابقة تتلقى الثناء: "أكثر من أخصائية علاج طبيعي"

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مساعِدة هاميلتون السابقة تتلقى الثناء: "أكثر من أخصائية علاج طبيعي"
دوهان يحل مكان أوكون في التجارب الحرة الأولى في كندا

دوهان يحل مكان أوكون في التجارب الحرة الأولى في كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
دوهان يحل مكان أوكون في التجارب الحرة الأولى في كندا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط