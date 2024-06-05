فيرستابن سعيد بمواصلة شراكته الناجحة مع بيريز بعد تجديد ريد بُل ثقتها في المكسيكي

واجه بيريز العديد من التكهنات حيال مستقبله مع ريد بُل في ظل معاناته من أجل الأداء على مدار الموسم الماضي، حيث رأى البعض بأن العلامة النمساوية قد تستغني عن خدماته بعد أن ينقضي عقده الأخير نهاية الموسم الجاري.

لكن ريد بُل آثرت الإبقاء عليه للموسمين المقبلين، لتستمر زمالته مع فيرستابن التي بدأت منذ 2021.

وتعقيبًا على تجديد عقد زميله، صرّح فيرستابن قائلًا: "إنها أخبار رائعة بأن تشيكو قد وقّع عقدًا جديدًا مع الفريق حتى 2026، إذ أنني سعيد بأن أواصل تلك الشراكة الناجحة التي أسسناها على مدار الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف: "لقد خضنا موسمًا قياسيًا العام الماضي، والفريق بحالة قوية للغاية، لذلك نتطلع سويًا للبناء على ذلك النجاح بالتوجه إلى الموسمين القادمين كذلك".

في المقابل، تتوجه ريد بُل إلى جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع وهي تتطلع للعودة بعد الجولة الصعبة في موناكو، والتي تأهّل خلالها فيرستابن وأكمل السباق في نفس المركز السادس، بينما انسحب بيريز إثر حادثته في اللفة الأولى.

حيث تحضّر الهولندي مع الفريق من أجل تعويض ما تمت خسارته في الجولة الماضية.

"بعد نهاية أسبوع صعبة في موناكو، تواجدت مع الفريق هذا الأسبوع في المصنع وعلى جهاز المحاكاة من أجل الاستعداد لجولة كندا" قال فيرستابن.

وأكمل: "المسار هناك فريد للغاية، مع بعض الحفف الجانبية من المدرسة القديمة، وهنالك الكثير من فرص التجاوز".