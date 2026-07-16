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فيرستابن: سبا حلبتي المفضلة وسأرتدي خوذتي البرتقالية تكريمًا للمشجعين

سلّط ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، الضوء على تحديات إدارة الطاقة قبل جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

تعرض السائق المتوج بلقب بطولة العالم أربع مرات لحادث خطير آخر في سيلفرستون، مشابه إلى حد كبير للحادث الذي تعرض له خلال التجارب التأهيلية في النمسا. 

وذلك بسبب خلل في نظام الجناح الخلفي الديناميكي النشط. ونجا السائق الهولندي من كلا الحادثين دون إصابات.

وقبل خوض جائزة بلجيكا الكبرى، التي فاز بها ثلاث مرات سابقًا، أوضح فيرستابن أن فترة الراحة القصيرة بعد خيبة الأمل في سيلفرستون كانت مفيدة له، وأنه أمضى جزءًا من الأسبوع في المصنع للعمل مع الفريق على جهاز المحاكاة.

وأشار السائق الهولندي، الذي أكد أن حلبة سبا-فرانكورشان هي حلبته المفضلة ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، إلى أن القيود الجديدة على إدارة الطاقة في المقاطع المستقيمة الطويلة قد تجعل عطلة نهاية هذا الأسبوع صعبة بشكل خاص.

ومع ذلك، أشار أيضًا إلى الأداء التنافسي الذي قدمته ريد بُل في بلجيكا خلال السنوات الأخيرة، وأعرب عن تفاؤله بتحقيق نتيجة قوية. 

حيث قال فيرستابن: "كانت عطلة نهاية أسبوع سيلفرستون صعبة، لذلك كانت فترة الراحة القصيرة مفيدة".

وأكمل: "في الأسبوع الماضي عملنا مع الفريق على جهاز المحاكاة في المصنع".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وتابع: "سبا هي حلبتي المفضلة، ومن الرائع العودة إلى هنا".

وأشار النجم الهولندي إلى التحديات التي تنتظره على الحلبة بسبب ضرورة إدارة الطاقة.

فقال: "أعتقد أن السباق قد يكون أكثر تحديًا هذا الموسم بسبب قيود إدارة الطاقة على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "لكننا قدمنا دائمًا أداءً جيدًا هنا في الماضي، لذلك لا يمكنك أبدًا معرفة ما سيحدث بالضبط".

واختتم: "سأرتدي هنا مرة أخرى خوذتي البرتقالية الخاصة ذات تصميم الأسد، والتي تم إعدادها تكريمًا للجماهير الرائعة التي قدمت لي دعمًا لا يصدق على مدار السنوات الماضية".

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