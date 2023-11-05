فيرستابن: سباق لاس فيغاس "بغرض الإبهار أكثر من المنافسة"

بذلت الفورمولا واحد جهوداً كبيرة لإحياء جولة لاس فيغاس. كما تم بذل الكثير من الأموال في سبيل ذلك علاوة لبناء منشآت البادوك وغيرها.

ويبدو أن الحلبة لا تثير إعجاب بطل العالم ثلاث مرات، حيث أجاب حين سُئِل عما يتوقعه من السباق: "بداية، أعتقد أننا هنا بغرض الإبهار والعرض أكثر من المنافسة نفسها، بالنظر إلى شكل المسار وطبيعته".

وأكمل: "لكن كما تعلمون، أنا لا أحب ذلك. لكنني سأذهب إلى هناك وأقوم بعملي وأعود".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن المنافسة هناك ستكون أشبه بموناكو، أجاب الهولندي: "نعم، لكن موناكو تعتبر حلبة تاريخية وكذلك المكان نفسه. الجميع يريد التواجد في موناكو ولو لمرة واحدة. لا مجال للمقارنة".

بالمقابل، يتفق فيرستابن بأن تواجد جولة لاس فيغاس يؤمن قيمة إضافية تزامناً مع سعي البطولة لتعزيز شعبيتها في أمريكا الشمالية والاستفادة من نجاح سلسلة "قُد للنجاة" التي تنتجها شبكة نتفليكس.

فقال: "الأمر يعتمد على أي مستوى. فيما يتعلق بعامل العرض في السباقات، وربما لا. لكن لناحية الشركاء المحتملين، فربما ذلك محتمل. لكن بالطبع، ذلك أمر لست مهتماً فيه بشكل خاص..".

من جهته، يعتقد أليكسندر ألبون سائق ويليامز أنه وبينما يبدو شكل المسار "بسيطاً" لكنه قد يمنح فرصاً للتجاوز.

فقال: "إنها حلبة بسيطة في شكلها، وسهلة التعلم. المسار مثير للاهتمام، هناك بعض المنعطفات المتقاربة والتي لن تكون سهلة على المكابح الأمامية، وذلك ليس بالأمر الجيد لسيارتنا".

وأردف: "لناحية التنافس، أعتقد أننا سنشهد الكثير من التجاوزات، ستكون هناك الكثير من الفرص والأماكن للتجاوز".

واختتم: "خاصة بعد الخروج من المنعطف الأخير باتجاه الأول. أعتقد أننا سنشهد الكثير من التجاوزات".