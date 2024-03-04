فيرستابن: سباق البحرين الافتتاحي "لم يكن ليسير بأفضل من هذا"

بدأ حامل اللقب موسمه بأفضل طريقة ممكنة عبر تسجيل العلامة الكاملة، متصدراً منذ البداية حتى النهاية كما سجل نقطة اللفة الأسرع كذلك.

وتفوق فيرستابن على الجميع بما فيهم زميله سيرجيو بيريز، الذي أكمل ثنائية ريد بُل بالمركز الثاني وبفارق 22.4 ثانية خلف الهولندي.

حيث قال فيرستابن بعد السباق: "سباق لا يصدق. أعتقد أن اليوم سار بأفضل مما كنت أتوقع".

وأكمل: "أعتقد أن السيارة جيدة لناحية القيادة على جميع أنواع الإطارات. امتلكنا الكثير من الوتيرة".

وأضاف: "لقد كانت ممتعة جداً في قيادتها اليوم؛ بقيت بعيداً عن المشاكل. بداية رائعة للموسم. لم يكن ليسير بأفضل من هذا".

وأضاف: "لقد كان ممتعاً حقاً. شعوري كان جيداً جداً خلف المقود. إكمال سباقات كهذه لهو أمر خاص جداً على الدوام لأنها لا تتكرر كثيراً، فقد كان سباقاً مثالياً. تتحدُ مع السيارة ويصبح كل شيء رائعاً".

وانطلق فيرستابن من قطب الانطلاق الأول قاضياً على أي تهديد من قبل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي اضطر في النهاية للتراجع منهياً سباقه رابعاً.

"الانطلاقة كانت جيدة. بالطبع، كان المنعطف الأول ضيقاً بعض الشيء وهذا أمر طبيعي، تريد حماية الجهة الداخلية. وهذا ما قمت به" قال بطل العالم.

وأكمل: "منذ تلك اللحظة، ركزتُ على سباقي الخاص".

بيريز من جهته، اشتكى من انزلاق مفرط لإطارات بيريللي علاوة على مشكلة في "كبح المحرك"، مشيراً إلى أن المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة له.

فقال: "حسناً، أعتقد أننا حققنا أقصى مركز ممكن اليوم".

وأكمل: "كان سباقاً صعباً للغاية لناحية إدارة الإطارات. أعتقد أن هناك الكثير مما يمكننا تعلمه اليوم، وسيكون ذلك مفيداً لموقعي في البطولة".

واختتم: "بشكل عام، أعتقد أنها بداية رائعة للموسم".