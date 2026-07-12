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فيرستابن ساخرًا حول سباقي سبا ومونزا: "سيكون الأمر رائعًا!"

قال ماكس فيرستابن أن سباق سبا سيفقد الكثير من سحره هذا العام بسبب التحديات التي فرضتها لوائح المحركات الجديدة.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

بعد أن نافس على الفوز في النمسا، فشل ماكس فيرستابن في إيجاد الإيقاع المطلوب في سيلفرستون، لينهي عطلة نهاية الأسبوع دون نقاط عقب خروجه من المنافسة إثر انزلاق في المراحل الأخيرة من السباق. 

ومع ذلك، بدأ بطل العالم أربع مرات بالفعل في التركيز على الجولة المقبلة في بلجيكا، رغم أنه يشارك بقية الفرق مخاوفها بشأن حلبة سبا الأسطورية.

وبسبب لوائح محركات 2026، التي تقسم الطاقة بالتساوي بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي، يُتوقع أن يضطر السائقون إلى رفع أقدامهم عن دواسة الوقود بشكل متكرر لإعادة شحن البطاريات على الحلبات التي تتضمن مقاطع طويلة تُقطع بكامل السرعة، مثل سبا ومونزا.

وعندما سُئل عن رأيه بشأن سباقي بلجيكا وإيطاليا بعد حادثه في سيلفرستون، أجاب فيرستابن بسخرية قائلاً: "أنا متأكد تمامًا أن سباقي سبا ومونزا سيكونان رائعين".

وأضاف: "من المؤسف حقًا، لأن سبا تُعد بالنسبة لي إحدى أفضل الحلبات على الإطلاق. لكن هذا العام سيبدو الأمر مختلفًا تمامًا بالنسبة لجميع السائقين، وهذا ليس سرًا".

كما أيّد مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز، هذه المخاوف، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من دروس سيلفرستون وتحقيق تقدم طفيف على الحلبات ذات الخصائص المشابهة.

حيث قال: "في الحلبات من هذا النوع، حيث تُستنزف الطاقة بسرعة كبيرة، قد نواجه بعض القيود المتعلقة بالمعدات".

وأضاف: "لكنني أعرف جيدًا مدى تميز هذا الفريق، ولذلك آمل أن نكون في وضع أفضل قليلًا في سبا. ومع ذلك، فإن طبيعة الحلبة ستكون مشابهة جدًا لما رأيناه في سيلفرستون".

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