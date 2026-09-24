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فيرستابن: سأوافق حتى على تقليص السباقات بنسبة 50% إذا منحونا محركًا أفضل

تحدث ماكس فيرستابن على هامش جائزة أذربيجان الكبرى، مؤيدًا انتقادات ألونسو بشأن تغييرات القوانين.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

تحدث ماكس فيرستابن إلى وسائل الإعلام عشية جائزة أذربيجان الكبرى، وقيّم المشهد الحالي في الفورمولا 1 بأسلوبه المعتاد. وتطرق بطل العالم إلى عدد من الملفات المهمة، بدءًا من خططه للمشاركة في سباقات التحمل وروزنامة 2027، وصولًا إلى تقليص مسافات السباقات وقوانين المحركات الجديدة.

وأبدى السائق الهولندي دعمه الكامل للانتقادات القاسية التي وجهها فرناندو ألونسو، خصوصًا فيما يتعلق بتغييرات القوانين وشعور السائقين بالسيارات، معتبرًا أن إقامة سباق قصير في موناكو لن تختلف عن السباق الرئيسي.

وأشار فيرستابن إلى أن التوازن بين طاقة البطارية ومحرك الاحتراق الداخلي صُمم بطريقة سيئة في ظل القوانين الحالية، قائلًا: "أتفق تمامًا مع كل ما يقوله فرناندو تقريبًا. وبالطبع، بالنظر إلى موقعه في شبكة الانطلاق، فإنه يعيش هذا الوضع في ظروف أكثر صعوبة بكثير مني".

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وأضاف: "لكن بالنسبة لي، تكمن المشكلة الرئيسية في أننا نحتاج إلى المزيد من قوة محرك الاحتراق الداخلي وطاقة أقل من البطارية. وكلما تمكنا من تحقيق ذلك، أصبح الوضع أفضل".

وتابع: "في الوقت الحالي، قد يؤدي تقليل طاقة البطارية إلى جعل أداء السيارة يبدو أكثر "طبيعية" قليلًا، لكنك في المجمل تقلل القوة. ومن ناحية الشعور بالسيارة، فهذا ليس أمرًا ممتعًا للغاية".

وأكمل: "هناك حاجة إلى تغييرات أكبر بكثير لجعل السيارات تشعر بأنها طبيعية مرة أخرى. إذا كان تقليص مسافة السباق بمقدار 3 أو 4 لفات يساعد في استهلاك الوقود ويمنحنا تجربة قيادة أفضل، فلن يعترض أحد على ذلك".

واختتم: "سأكون مستعدًا حتى لتقليص مسافة السباق بنسبة 50% إذا كان ذلك يعني الحصول على محرك يكون أفضل في قيادته".

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