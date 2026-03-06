في اليوم الأول من جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2026، أنهى ماكس فيرستابن التجارب الحرة الأولى في المركز الثالث خلف سائقي فيراري، قبل أن يختتم اليوم في المركز السادس خلال الحصة الثانية.

وتحدث فيرستابن بعد الحصتين مؤكدًا أنه رغم أن التجارب الشتوية سارت بشكل جيد بالنسبة للفريق، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به مع بداية الموسم الجديد.

حيث قال: "أعتقد أننا قدمنا فترة تجارب شتوية جيدة إلى حد ما. كان الأمر عملية تعلم كبيرة بالنسبة لنا، لكننا عملنا بشكل جيد مع السيارة وأكملنا الكثير من اللفات. وبصراحة لا توجد أمور كثيرة نتمنى أن تكون أفضل".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط أين نقف من حيث الأداء، لكنني أعتقد أنه لا يزال لدينا الكثير من العمل لنكون قادرين على المنافسة في المقدمة. لكن هذا ما كنا نتوقعه".

هذا وأشار فيرستابن إلى أن الأداء الحقيقي للفرق المنافسة لم يظهر بالكامل بعد، موضحًا أن موازين القوى قد تبدو مختلفة خصوصًا على الحلبات الحساسة لوحدة الطاقة.

فقال: "سنرى ما سيحدث، أنا لا أفكر في الأمر كثيرًا. أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي. نحن راضون عما قدمناه حتى الآن، لكننا نعلم أيضًا أننا بحاجة لأن نكون أسرع إذا أردنا المنافسة في المقدمة".

وأكمل: "شخصيًا لا أحب تعقيد الأمور مع القوانين الجديدة. إذا احتجت لقيادة هذه السيارة فسأقودها، وإذا احتجت لقيادة سيارة العام الماضي فسأقودها أيضًا. بل يمكنني حتى أن أتسابق بعربة تسوق إذا لزم الأمر وسأدفع حدودها".

واختتم: "في النهاية هناك دواسة فرامل ودواسة وقود ومقود. ما عليك فعله هو دفع الحدود والتكيف مع الظروف المطلوبة. في النهاية هذا ما تعمل من أجله طوال حياتك، والسائقون الجيدون سيبرزون دائمًا".