فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في الفورمولا واحد، أن زميله السابق دانيال ريكاردو، سيبقى في الذاكرة كسائق رائع.
أثنى فيرستابن على زميله السابق، والذي خسر مقعده مع فريق آربي لصالح ليام لاوسون، بدءاً من جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
وبعد سنغافورة، تم الإعلان رسمياً عن أن ريكاردو لن يبقى مع الفريق.
وبذلك، يبدو أن مسيرة ريكاردو صاحب الثماني انتصارات في الفورمولا واحد، قد وصلت إلى نهايتها.
وتعقيباً على هذا، أثنى الهولندي بطل العالم ثلاث مرات على زميله السابق.
فقال: "إنه حقاً شخص رائع".
وأكمل: "لطالما جمعتنا علاقة جيدة للغاية".
وأضاف: "جمعتنا كذلك منافسة ضمن صفوف الفريق. لكنه سيبقى في الذاكرة كسائق رائع وشخص رائع".
وأردف: "إنه يمتلك شخصية رائعة حقاً، أعتقد أنه من الصعب إيجاد شخص لا يحبه!".
واختتم: "بعد عدة سنوات، حين أترك هذه الرياضة، سنجتمع ونجلس لنتكلم في الماضي وتلك السنوات التي أمضيناها معاً".
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