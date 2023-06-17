فيرستابن: سيارة ريد بُل "ليست رائعة" على مطبّات حلبة كندا

أنهى الهولندي الحصة بفارق 0.424 ثانية خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس وصاحب الزمن الأسرع.

ويرى متصدر الترتيب العام أن أمام ريد بُل "بعض العمل لإكماله" بعد أن عانت على حلبة جيل فيلنوف كثيرة المطبات ذات الحفف الجانبية المرتفعة ما أثر على توازن السيارة.

حيث قال: "أعتقد أن أمامنا بعض العمل لإكماله. السيارة ليست رائعة حالياً على المطبات والحفف الجانبية".

وأكمل: "ليست سيئة، لكننا بالتأكيد بحاجة لتحسين بعض الأمور".

وحين سُئِل إن كان ذلك يعني اقتراب منافسي العلامة النمساوية منها على الحلبة ذات الخصائص المختلفة، ردّ فيرستابن: "نعم. لنرَ. أعتقد أننا لم نخض يوماً جيداً، ربما كان يومهم جيداً".

وتابع: "نحن نعرف حدود سيارتنا على حلبة كهذه مع المطبات والحفف الجانبية. بالتأكيد ليست مناسبة لحزمتنا الحالية، لكننا سنحاول إيجاد بعض التحسينات".

وأضاف: "بالطبع، لم يكن ذلك ممكناً خاصة بعد عدم إكمال التجارب الحرة الأولى، لكن هذه المشكلة واجهت الجميع، على الأقل أجرينا التجارب الحرة الثانية".

من جهته، قال زميله سيرجيو بيريز الذي أكمل الحصة ثامناً: "من المؤسف ما حصل في التجارب الحرة الأولى. كنا نحتاجها حقاً".

وأكمل: "أعتقد أننا نمتلك أساساً جيداً. كنا في عجلة من أمرنا وهناك الكثير من الأمور التي يجب علينا فهمها".

وتابع: "أعتقد أن منافسينا يبدون بوضع جيد".

وكان هاميلتون قد تصدر ثنائية مرسيدس مع نهاية الحصة، قبل أن تهطل الأمطار في قسمها الأخير. بينما فصل فرناندو ألونسو بين سائقَي فيراري بالمركز الرابع.