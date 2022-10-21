فيرستابن: ريد بُل لديها "معتقد قوي" بأنها كانت ضمن سقف النفقات في 2021
قال ماكس فيرستابن أن فريقه ريد بُل لديه "معتقد قوي" بأنه كان ضمن سقف النفقات في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، بينما يواصل الفريق محادثاته مع فيا حيال الخطوات المقبلة في تلك المسألة.
أعلنت فيا عقب جائزة اليابان الكبرى تقريرها التدقيقي المحاسبي بشأن سقف النفقات للموسم الماضي، والذي وجد بأن ريد بُل قد تجاوزت السقف المحدد بـ 145 مليون دولار.
وأقرت فيا بأن ريد بُل كانت ضمن "خرق صغير"، والذي يعني تجاوزها سقف النفقات ضمن نسبة 5 بالمئة من الحد الكلّي، وأنها تدرس الخطوات المُقبلة والعقوبات المحتملة على العلامة النمساوية.
فيما نفت ريد بُل بشراسة تجاوزه لسقف النفقات، لكنها الآن تخوض محادثات مع فيا حيال "اتفاق قبول الخرق" من أجل تسوية تلك القضية.
من جهته، نفى فيرستابن - الذي حسم لقبه الثاني في الفورمولا واحد في اليابان قبل أسبوعين - الوضع المحيط بريد بُل وخرقها للقوانين بتجاوز سقف النفقات.
فقال: "ذلك أمر بين الفريق وفيا على أية حال، أليس كذلك؟ ومن جهتنا، فلدينا معتقد قوي بأننا كنا ضمن سقف النفقات".
وأضاف: "لذلك تتم مناقشة الأمر الآن، لنُظهر ما نعتقد بأنه صائب. لكن في النهاية، لا يعود ذلك الأمر لي، أنا مركّز فقط على الأداء على المسار".
وتابع: "أعتقد أن ما حققناه هذا العام مذهل. والجميع يتحدثون الآن عن سقف النفقات، لكن كما سبق وقلت، أعتقد بأننا كنا على صواب، وسنؤمن دومًا بقضيتنا وسنُظهر ذلك لفيا".
ريد بُل في محادثات مع "فيا" بشأن اتّفاق قبول خرق سقف النفقات
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