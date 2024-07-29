فيرستابن: ريد بُل كانت لتنافس على الفوز في سبا من دون عقوبة التراجع
اعترف بطل العالم بأن وتيرته بينما كان يحاول العودة من الخلف بعد عقوبة التراجع كانت جيدة بالقدر الكافي للمنافسة على الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى من مركز انطلاق أفضل.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
أصر ماكس فيرستابن على أنه وفريق ريد بُل كانا لينافسا على الفوز بسباق بلجيكا إذا ما انطلق من مركز انطلاق أعلى على حلبة سبا.
تصدّر فيرستابن التصفيات للعام الرابع على التوالي في بلجيكا، لكنه وللسباق الثالث على التوالي على تلك الحلبة يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نتيجة تغيير أجزاء على السيارة خارج حدود المسموح، ليتراجع 10 مراكز وينطلق من المركز الـ 11.
وسرعان ما شق فيرستابن طريقه نحو الأمام ليلاحق المتصدرين، قبل أن يقوم بآندركت على منافسه على اللقب لاندو نوريس ضمن سلسلة التوقفات الأولى ويبقى أمامه ليكمل السباق في المركز الخامس قبل أن يصبح ذلك المركز الرابع بعض شطب نتيجة جورج راسل وخسارته الفوز.
"توازن السيارة لم يكن سيئًا للغاية في اللفات الأولى. كما أنني واجهت الكثير من الزحام وهو ما لم يساعد كثيرًا" قال فيرستابن.
وأضاف: "لكننا لم نكن ببساطة أسرع من السيارات حولنا ومن ثم تجد نفسك عالقًا في قطار الدي آر اس".
وأكمل: "نجحنا كفريق اليوم باستخلاص أفضل أداء من السيارة. وبطبيعة الحال، وإذا ما انطلقت من المركز الأول مع الوتيرة التي كانت لدينا، أعتقد بأننا كنا لننافس على الفوز بغض النظر عن أية ظروف. لكن الانطلاق من المركز الـ 11 كان يعني أنه سيكون دومًا سباقًا للحد من الأضرار".
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