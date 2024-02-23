فيرستابن: ريد بُل دفعت حتى الحدود القصوى مع السيارة الجديدة في 2024

اختار فريق ميلتون كينز السعي نحو اتجاه تصميمي مختلف في محاولة التمسك بمقدمة ركب المنافسين، وأشارت الأزمنة الأولية في تجارب البحرين الشتوية إلى أن هذا التكتيك قد حقق تقدمًا كبيرًا بالفعل.

وكشف فيرستابن أنه علم لأول مرة عما كان يخطط له الفريق لموسم 2024 في نهاية الموسم الماضي، لكنه قال "لم أطرح الكثير من الأسئلة حول" المفهوم التصميمي، بل وضع ثقته في قسم التصميم لدى فريقه.

وحين سُئل عن رأيه في ترك مفهوم تصميمي كان ناجحاً بالفعل والانتقال لآخر غير معلوم بعد، أجاب: "حسنًا، في ذلك الوقت لم يكن لدي أي اهتمام حقًا بهذا الشأن لكني رأيت الرسومات وفكرت في نفسي، 'هذا يبدو جميلًا'، لكن بصراحة كنت أفكر أكثر في العطلات التي تنتظرني في ذلك الوقت!".

وأكمل: "في النهاية، لا يهم كيف تبدو السيارة أيضًا. لكن ما أحبه كثيرًا في الفريق هو أنهم لم يتبعوا مقاربة محافظة،و بل دفعوا بالحدود مرة أخرى من خلال تغيير المفهوم التصميمي".

وأكد فيرستابن عدم وجود مخاوف بشأن الفريق الذي يبدو أنه سيسلك مسارًا لم تفلح مرسيدس بإنجاحه مع سيارتَين سابقتين لها.

فقال: "أثق تمامًا بما يقوم به الأشخاص ضمن فريقنا التقني. إنهم واثقون أن هذا أفضل من كل ما اختبروه في نفق الهواء خلال الشتاء".

وأردف: "طالما أنه يعمل، فليس لي أي اهتمام حتى بشكل السيارة".

وبالنسبة لاتباع الفرق الأخرى لنهج تصميم سيارة ريد بُل لموسم 2023 المنصرم، علّق الهولندي قائلاً: "بالطبع كان ذلك متوقعًا. عندما تخوض موسماً مثل الذي خضناه العام الماضي، يمكنني تفهم تبني العديد من الفرق لمفهومنا التصميمي".

وأكمل: "أعتقد أن فريقنا التقني يرى مزيداً من الإمكانيات في شكل السيارة الآن، والتطوير في ذلك الاتجاه مقارنة بما كان لدينا".