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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

فيرستابن: ريد بُل تعاني من "نقص وتيرة شديد" في إيمولا

اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن سيارته كانت تعاني من "نقص وتيرة شديد" على حلبة إيمولا، وذلك خلال التجارب الحرة يوم الجمعة من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تصاعد إحباط فيرستابن خلال حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة على متن سيارته ريد بُل المحدّثة، حيث واجه صعوبات في السيطرة عليها، خاصة في القسم الثاني من المسار.

وأنهى بطل العالم التجارب الحرة الأولى بالمركز الخامس قبل أن يتراجع حتى السابع في الثانية وبفارق قارب نصف ثانية خلف شارل لوكلير سائق فيراري التي جلبت بدورها تحديثات إلى إيمولا.

وعبّر فيرستابن عن إحباطه عبر اللاسلكي مع الفريق، وبعد الحصة عبّر عن خشيته أن تكون ريد بُل بطيئة للغاية مع التحديثات الجديدة، والتي تضمنت جانحاً أمامياً وأرضية معدّلة وبعض التغييرات في القسم الخلفي للهيكل.

حيث قال في تصريح لمنصة "اف1 تي.في": "كان يوماً صعباً. كان إيجاد التوازن الجيد صعباً ولم أكن مرتاحاً على متن السيارة، كانت تنزلق كثيراً".

وأكمل: "من السهل جداً خسارة السيطرة على السيارة، بالتالي أمامنا بعض الأمور للنظر فيها لأن اليوم كان صعباً… يوم سيء، ولم أكن مرتاحاً".

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وتابع: "كذلك الأمر، كانت وتيرة المسافات الطويلة سيئة جداً، لذا بالتأكيد أمامنا عملٌ لتحسين الوضع إن أردنا المنافسة".

وأضاف: "كانت تنقصنا الوتيرة بشكل شديد، وعلينا إصلاح ذلك".

وحين سُئِل إن كان يمتلك الثقة بالفريق لتحسين الوضع يوم السبت، أجاب الهولندي: "أتوقع أن السيارة لن تكون أسوأ مما كانت عليه اليوم!".

وأكمل: "سنبحث في بعض الأمور لنرى ما يمكن تحسينه. لكن، يبدو أن الآخرين حققوا خطوة للأمام. وكان يومنا سيئاً".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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