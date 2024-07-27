فيرستابن: ريد بُل تحتاج للحظّ للتغلّب على مكلارين في سباق بلجيكا

يعتقد ماكس فيرستابن أنّه "سيحتاج لبعض الحظّ" لتحدي مكلارين على الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1، وذلك بالرغم من انطلاق السيارتين البرتقاليتين من المركزين الرابع والخامس.

تصدّر فيرستابن التصفيات لكنّه سيتراجع في الترتيب للعام الثالث على التوالي بسبب العقوبات، وآخرها هذا العام، مثل نسخة 2022، لقاء تغيير المحرّك.

لذا سينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الأوّل غدًا الأحد أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر، بينما يتقدّم لويس هاميلتون على ثنائيّ ريد بُل لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وبعد تحقيق مكلارين الثنائيّة في المجر الأحد الماضي، حدّد فيرستابن غريميه نوريس وبياستري على أنّهما التهديد الأبرز لمهمّة تعافيه في الترتيب نحو الفوز بالسباق، وذلك بعد نجاحه في فعل ذلك في النسختين السابقتين.

وقال الهولندي: "لا نُسهّل المهمّة على أنفسنا، خاصة بالنظر إلى المعركة التي نحن فيها".

وأضاف: "أعلم ذلك. كان اليوم رائعًا. لكنّ ذلك حدث في الأجواء الممطرة. نحتاج لأن نكون سريعين في الأجواء الجافة غدًا".

وأكمل: "سكنّها ستكون معركة صعبة. سنُحاول بذل كلّ ما في وسعنا. آمل أن نكون قادرين على منافسة فيراري ومرسيدس أمامنا. وفي حال حالفنا بعض الحظّ، فربّما يُمكننا منافسة مكلارين".

كما قال فيرستابن حول سباق الأحد: "ستكون الأجواء حارة أكثر، من دون أمطارٍ مبدئيًا".

وأكمل: "لذا سيتعلّق الأمر بتآكل الإطارات ونحتاج للتأكّد من أنّنا جيّدون في ذلك الجانب".

ثمّ تابع: "أعلم أنّ عليّ الانطلاق متأخّرًا بـ 10 مراكز، لذا كان هذا أفضل ما يُمكنني فعله اليوم. ومن ثمّ سنبني على ذلك".

واختتم بالقول: "لا أعلم ما ستكون عليه سرعتنا. آمل أن نكون ضمن دائرة المنافسة وأن نُحاول التقدّم".