فيرستابن: ريد بُل بدت كأنها "سلحفاة" أمام مرسيدس في مونزا

بعدما قال ماكس فيرستابن يوم السبت إن سيارة ريد بُل مصنوعة من الورق، تمكن الهولندي في اليوم التالي من الصعود إلى أجمل منصة تتويج في روزنامة الفورمولا 1: منصة التتويج الشهيرة المعلقة فوق الخط المستقيم الرئيسي في مونزا.

وأثبتت وتيرة السباق أنها أفضل بكثير مما اعتقد فيرستابن أنه ممكن بعد التجارب التأهيلية، رغم أنه شدد على أن المشكلات نفسها كانت لا تزال موجودة.

وخلال السباق، قال بطل العالم أربع مرات بالفعل إن المحور الخلفي بدا وكأنه مكسور، وهو ما يرتبط بما شرحه لوسائل الإعلام الهولندية يوم السبت، إذ إن بعض المكونات في الجزء الخلفي من "آر.بي22" تتدهور أحيانًا خلال الحصة، وهو ما يطلق عليه فيرستابن "تدهور السيارة".

وأكد فيرستابن أن المشكلة كانت لا تزال تعيقه يوم الأحد في طريقه إلى المركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس.

وقال الهولندي خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "كانت لا تزال موجودة، ولم يتغير شيء. الأمر ببساطة ليس جيدًا. تعاني عند المطبات، وعند الحواف الجانبية، وخصوصًا في السرعات المنخفضة".

وأضاف: "لا يزال الأمر كما لو أن المحور الخلفي لا يتجاوب بشكل جيد. لذلك بالتأكيد لم يكن الوضع مثاليًا اليوم أيضًا، وكان ذلك يكلفنا من ناحية الأداء، لكن هذه هي الحال".

وبالإضافة إلى المشكلة في الجزء الخلفي من "آر.بي22"، يقول فيرستابن إن هناك عاملًا آخر أحدث فارقًا أكبر: وحدة طاقة مرسيدس أكثر كفاءة بكثير من نسخة ريد بُل فورد باورترينز من ناحية نشر الطاقة".

وقال: "أعتقد أنه كان واضحًا جدًا خلال السباق أننا ببساطة لا نستطيع مجاراة نشر الطاقة لدى السيارات المزودة بمحركات مرسيدس، وهذا بالطبع أمر صعب جدًا على حلبة مثل مونزا."

وجزئيًا بسبب ذلك، حاول فيرستابن الكبح في وقت متأخر جدًا عند قطاع التتابع الثاني، حيث استعاد مراكزه من الخارج في عدد من المناسبات بعد تجاوزه عبر كورفا غراندي.

وقال: "لم أستمتع كثيرًا عندما يمر الناس بجانبك وكأنك سلحفاة. لكن نعم، ما عليك سوى الرد من الخارج. السيارة جيدة في الكبح، وهذا يساعد. وكانت لدي ثقة جيدة لمهاجمة مناطق الكبح. وتمكنت من فعل ذلك مرتين في المنعطفين الثاني والرابع".

وأضاف: "هذا ممتع، لكنه في الوقت نفسه محبط أيضًا. أنا أحاول فقط تحقيق أقصى استفادة من كل ما يمكنني فعله."

ووصل هذا السعي إلى تحقيق أقصى استفادة إلى درجة تمكن معها فيرستابن من منافسة مرسيدس لبعض الوقت، لكن سائق ريد بُل يرى أن ذلك كان يعود بشكل أساسي إلى قوة وضع التجاوز في مونزا.

وسمحت الطاقة الإضافية التي يُسمح للسائقين باستعادتها ونشرها عندما يكونون ضمن ثانية واحدة من السيارة التي أمامهم لفيرستابن بالبقاء مع مرسيدس لفترة أطول مما كان متوقعًا. لكن بمجرد أن اتسع الفارق إلى أكثر من ثانية، انتهى تحديه فعليًا.

وقال: "بالطبع، بدا الأمر واعدًا جدًا مع وضع التجاوز، لكن بمجرد أن توليت الصدارة، أصبح الدفاع صعبًا جدًا. وكانت هذه مشكلتي إلى حد ما طوال السباق".

وأضاف: "حتى عندما دخلت سيارة الأمان الافتراضية، وتوقفنا ووضعنا إطارات أفضل وكنت أتجاوز السيارات، بمجرد أن يتمكنوا من البقاء ضمن نطاق وضع التجاوز، يكون قويًا جدًا بالنسبة إلينا لدرجة أننا لا نستطيع الدفاع، حتى مع إطارات أفضل. لذلك استغرق مني الأمر بعض الوقت حتى أتجاوز سيارات مكلارين".

ومع ذلك، يمثل المركز الخامس لفيرستابن على منصة التتويج هذا الموسم دفعة مرحبًا بها. ليس فقط بعد شكواه يوم السبت، بل بطبيعة الحال أيضًا بعد حادثه المبكر في زاندفورت.

واختتم قائلًا: "بالنسبة إلينا، الصعود إلى منصة التتويج بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة جدًا في زاندفورت، حيث لم تكن السيارة مناسبة فعلًا لما أريده، أمر إيجابي. تمكنا من إجراء تحول قوي من الجمعة إلى السبت، وكانت السيارة بالتأكيد في نطاق أداء أفضل. لكن لا تزال لدينا بعض الأمور والمناطق التي نعرف أننا بحاجة إلى تحسينها، إضافة إلى مشكلة نشر الطاقة الواضحة على الخطوط المستقيمة."