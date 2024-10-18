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فيرستابن رداً على انتقادات الشتائم: "لم أستمع للمؤتمرات الصحفية حين كنت طفلاً"

ردّ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على الانتقادات التي تلقاها مؤخراً بسبب تلفظه بكلمة نابية أثناء مؤتمر صحفي على هامش جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

انتقد ماكس فيرستابن العقوبة "السخيفة" التي تلقاها إثر تلفظه بشتائم خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس في سنغافورة تجعله يعيد تقييم مستقبله في الفورمولا 1.

وكان الهولندي قد تلقى عقوبة الخدمة المجتمعية من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إثر تلفظه بلفظ خارج عن الأداب العامة خلال حديثه عن أداء سيارة ريد بُل في أذربيجان.

وقد دفعه ذلك إلى الاحتجاج خلال مؤتمر السبت عبر منح إجابات مقتضبة، وفي بعض الأحيان من كلمة واحدة، قبل أن يقيم حصة إعلامية خارج الغرفة الصحفية على حلبة مارينا باي.

كما قام بنفس الأمر يوم الأحد عقب السباق، وعند سؤاله إذا ما قد يعيد التفكير في مستقبله في الفورمولا 1 نتيجة مواقف مشابهة، أجاب فيرستابن بالإيجاب.

وبعد كل ذلك، أكد الهولندي بطل العالم ثلاث مرات أن العقوبة التي تلقاها لن تغيّر حياته، وأن "فيا" لم تتواصل معه على الإطلاق.

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حيث قال على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن: "ذلك لن يغيّر أي شيء بالنسبة لي".

وأكمل: "أعتقد أن ما حصل لم يكن سيناريو ضرورياً على الإطلاق".

وتابع مؤكداً موقفه من المسألة ككل، مشيراً إلى اتفاقه مع ضرورة عدم التلفظ بكلمات نابية.

فقال: "بالطبع لا يجب عليك استعمال ألفاظ نابية، لكن الأهم هي فكرة المنع".

وأضاف: "لا يريد الناس للأطفال أن يشاهدوا ذلك. لكنني لم أشاهد أي مؤتمر صحفي على الإطلاق حين كنت بعمر الخامسة!".

واختتم: "هكذا هي الحياة. حين لا تتفق مع شيء، أقول رأيي، وهذا كل ما هنالك!".

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