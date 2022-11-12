فيرستابن: خطأ المنعطف الثامن كلفني قطب الانطلاق الأول في البرازيل
كشف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن قفل المكابح في المنعطف الثامن خلال لفته السريعة في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، كلفه قطب الانطلاق الأول.
قدمت حلبة إنترلاغوس تصفيات حماسية انتهت بنتيجة غير متوقعة مع تحقيق كيفن ماغنوسن سائق هاس لقطب الانطلاق الأول في مفاجأة لم تكن على بال أحد.
ولعبت عدة عوامل في هذا أهمها كانت الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الحلبة.
علاوة على ارتكاب السائقين لبعض الأخطاء في لفاتهم السريعة ضمن محاولاتهم الضغط لأقصى ما يمكن للاستفادة من اللفة الوحيدة السريعة التي كانت بحوزتهم في القسم الثالث والأخير.
وهذا ما صرّح به فيرستابن الذي أكد أن خطأه في المنعطف الثامن كلفه قطب الانطلاق الأول.
فقال: "كنا نعلم أن لدينا لفة واحدة فقط لتسجيل زمن سريع بسبب احتمال هطول الأمطار وأعتقد أنني كنت رابع أو خامس سيارة تخرج للمسار".
وأكمل: "تعرضت لقفل في المنعطف الثامن وهذا بالطبع ما كلفني قطب الانطلاق الأول اليوم".
وأردف: "لكن، بالمقارنة مع مراكز المنافسين ليوم غد، فإن الوضع يبدو جيداً.
وتابع: "ضمن ظروف كهذه، كل شيء وارد الحدوث، ما زلنا في المقدمة وهذا هو الأمر الأهم.
واسترسل: "لقد كانت الظروف صعبة حقاً، عليك إيجاد الحدود القصوى التي يمكنك الضغط ضمنها. لكنك بالمقابل لا تريد ارتكاب الأخطاء ومن ثم خسارة المراكز".
وأضاف: "لذا حافظت على هدوئي في القسمين الأول والثاني وفي القسم الثالث كان الأمر أشبه بلعبة حظّ".
- راسل: لفة التصفيات في البرازيل "تجربة سيئة"و كسرتُ "مسند الرأس" من شدة الارتجاجات
- لوكلير "المحبط" يريد التكلم مع الفريق لفهم "ما جرى بشكل خاطئ" في تصفيات البرازيل
- ساينز: فيراري بحاجة لمراجعة بعض الأمور لكنني "مسرور من أجل ماغنوسن" في تصفيات البرازيل
- فيراري تشرح الخيار الخاطئ باستعمال إطارات "انترميديت" مع لوكلير في تصفيات البرازيل
وتعقيباً على إمكانية الضغط للحدود القصوى في سباق السبت القصير، قال فيرستابن: "دائماً ما أحاول الاستمتاع بالقيادة لكن المقاربة هي ذاتُها لم تتغير".
وتابع: "سنرى كيف سيكون المشهد التنافسي في سباق يوم السبت وكذلك الظروف الجوية".
واختتم: "ليست لدي أية فكرة عما سيحصل. لكن هذا ما يجعل من إنترلاغوس مكاناً مميزاً للغاية لدى الجميع!".
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
تصوير: صور موتورسبورت
راسل: لفة التصفيات في البرازيل "تجربة سيئة"و كسرتُ "مسند الرأس" من شدة الارتجاجات
شتاينر: قطب الانطلاق الأول "الصادم" لـ ماغنوسن لم يكن مجرد "حظ"
أحدث الأخبار
أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البرازيل
تواجد إستيبان أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل قبيل السباق القصير.
رالي حائل: الراجحي يستعيد لقب باها السعودية 2022 بعد خمس سنوات
حقق السائق السعودي يزيد الراجحي لقب باها السعودية – حائل 2022، في حين فاز الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب فئة الدراجات النارية العادية، والدراج السعودي هيثم التويجري بلقب فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز".
ألبين توافق على تسريح بياستري مبكراً من عقده
توصل فريق ألبين للفورمولا واحد إلى اتفاق يقضي بتسريح مبكر لسائقه الاحتياطي أوسكار بياستري من عقده، ما سيسمح للأسترالي ببدء علاقته مباشرة مع مكلارين، الفريق الذي سيقود معه موسم 2023 المقبل.
رالي اليابان: نوفيل يتفوق على إيفانز ليأخذ الصدارة قبل اليوم الختامي
تقدم تييري نوفيل سائق هيونداي بفارق ضئيل إلى صدارة رالي اليابان من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" مع الاتجاه لليوم الأخير، أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا وذلك مع نهاية مجريات مساء السبت.