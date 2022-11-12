فيرستابن: خطأ المنعطف الثامن كلفني قطب الانطلاق الأول في البرازيل

قدمت حلبة إنترلاغوس تصفيات حماسية انتهت بنتيجة غير متوقعة مع تحقيق كيفن ماغنوسن سائق هاس لقطب الانطلاق الأول في مفاجأة لم تكن على بال أحد.

ولعبت عدة عوامل في هذا أهمها كانت الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الحلبة.

علاوة على ارتكاب السائقين لبعض الأخطاء في لفاتهم السريعة ضمن محاولاتهم الضغط لأقصى ما يمكن للاستفادة من اللفة الوحيدة السريعة التي كانت بحوزتهم في القسم الثالث والأخير.

وهذا ما صرّح به فيرستابن الذي أكد أن خطأه في المنعطف الثامن كلفه قطب الانطلاق الأول.

فقال: "كنا نعلم أن لدينا لفة واحدة فقط لتسجيل زمن سريع بسبب احتمال هطول الأمطار وأعتقد أنني كنت رابع أو خامس سيارة تخرج للمسار".

وأكمل: "تعرضت لقفل في المنعطف الثامن وهذا بالطبع ما كلفني قطب الانطلاق الأول اليوم".

وأردف: "لكن، بالمقارنة مع مراكز المنافسين ليوم غد، فإن الوضع يبدو جيداً.

وتابع: "ضمن ظروف كهذه، كل شيء وارد الحدوث، ما زلنا في المقدمة وهذا هو الأمر الأهم.

واسترسل: "لقد كانت الظروف صعبة حقاً، عليك إيجاد الحدود القصوى التي يمكنك الضغط ضمنها. لكنك بالمقابل لا تريد ارتكاب الأخطاء ومن ثم خسارة المراكز".

وأضاف: "لذا حافظت على هدوئي في القسمين الأول والثاني وفي القسم الثالث كان الأمر أشبه بلعبة حظّ".

وتعقيباً على إمكانية الضغط للحدود القصوى في سباق السبت القصير، قال فيرستابن: "دائماً ما أحاول الاستمتاع بالقيادة لكن المقاربة هي ذاتُها لم تتغير".

وتابع: "سنرى كيف سيكون المشهد التنافسي في سباق يوم السبت وكذلك الظروف الجوية".

واختتم: "ليست لدي أية فكرة عما سيحصل. لكن هذا ما يجعل من إنترلاغوس مكاناً مميزاً للغاية لدى الجميع!".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت