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فيرستابن حول صراعات فيراري: لن أضم أبداً سائقين كلٌ منهما "الرقم 1"

أكد النجم الهولندي أنه لن يختار أبداً الاعتماد على سائقين كل منهما "الرقم 1" لو تولى إدارة فريق، إذ يرى أن امتلاك سيارة جيدة هو كل ما يحتاج إليه الفريق، وأن وجود سائق ثانٍ بمستوى جيد سيكون الخيار الأفضل في هذه الحالة.

منشور: 11-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

رغم أن فريد فاسور، مدير فريق فيراري في الفورمولا 1، تحدث مع لويس هاميلتون وشارل لوكلير مساء الخميس في ساو باولو لتصفية الأجواء بينهما، فإن الكثير قيل وكُتب بالفعل بشأن المواجهة التي شهدتها فيراري في المكسيك.

وعندما طُلب من ماكس فيرستابن إبداء رأيه في البرازيل، أوضح سائق ريد بُل أنه يرى الحادثة بالدرجة الأولى نتيجة لتشكيلة سائقي فيراري. فوجود قائدين اثنين على متن السفينة نفسها يجعل وقوع مثل هذه الأمور أمراً حتمياً، بحسب ما قاله السائق الهولندي لقناة "فيابلاي".

وقال فيرستابن: "لو كان لديكم ببساطة سائق أول واضح وسائق ثانٍ واضح، لكانا قد عبرا ذلك المنعطف في المركزين الأول والثاني، وأنهيا السباق في المركزين الأول والثاني أيضاً. أو ربما في المركزين الأول والثالث، وهذا لا بأس به كذلك. ففي النهاية، سيحصد الفريق نقاطاً جيدة".

وبحسب لوكلير، ارتبطت الحادثة في المكسيك إلى حد كبير بتصميم حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، لكن فيرستابن يرى أنها تؤكد بالدرجة الأولى فلسفة يتبناها منذ فترة طويلة، حتى عندما يفكر من منظور مدير الفريق.

وتابع قائلاً: "سبق أن قلت ذلك. كثيراً ما يختلف الناس معي، لكن لو كنت مديراً لفريق، أو لو امتلكت فريقي الخاص، لما تعاقدت أبداً مع سائقين كلٌ منهما هو الرقم 1، لأن ما حدث الآن هو النتيجة".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

وأضاف: "هذا أمر طبيعي في هذه الحالة. فلن يفسح أحدهما المجال للآخر، لأن كليهما يعتقد بالطبع أنه قادر على الفوز، وأنا أفكر بالطريقة نفسها أيضاً".

وأكمل: "لذلك، لو كنت مديراً لفريق، لما اخترت أبداً سائقين كل منهما الرقم 1. هناك أشخاص يختلفون معي تماماً في هذا الرأي، لكن لا بأس بذلك أيضاً".

وعندما سُئل عما إذا كان يأخذ هذا الأمر تحديداً في الحسبان عند اتخاذ قراراته المهنية في الفورمولا 1، مثل اختيار الفريق أو توقيع عقد جديد، تابع بطل العالم أربع مرات قائلاً: "أحياناً قد لا يكون لديك خيار في هذا الأمر أيضاً، لكن وجود سائقين قائدين يجعل كل شيء أكثر تعقيداً بالفعل".

ويعتقد فيرستابن أن امتلاك سيارة قادرة على المنافسة هو كل ما يحتاج إليه لتحقيق أهدافه. وكان السائق الهولندي قد أوضح هذه النقطة مجدداً مؤخراً، عندما أشار إلى موسم 2023 في الفورمولا 1، والذي كان فيه رصيده الشخصي من النقاط كافياً وحده لحسم لقب بطولة الصانعين.

وأضاف: "إذا كانت لديك سيارة جيدة، فأنت لست بحاجة بالضرورة إلى ذلك أيضاً، أي إلى سائقين كل منهما الرقم 1. يكفي وجود سائق ثانٍ بمستوى جيد. وعلى امتداد تاريخ الفورمولا 1، كان من الواضح دائماً أن هذا الأسلوب ينجح بصورة مثالية، بل ويستمر نجاحه لسنوات".

وبهذه الكلمات الأخيرة، لم يكن فيرستابن يشير إلى مسيرته الخاصة فحسب، بل إلى هاميلتون أيضاً، الذي لم يواجه مقاومة كبيرة من فالتيري بوتاس خلال معظم مواسم تتويجه بالألقاب مع مرسيدس، وكذلك مايكل شوماخر، الذي زامله روبنز باريكيللو في فيراري.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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