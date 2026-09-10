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فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"

قدّم ماكس فيرستابن، بعد إنهائه جائزة إيطاليا الكبرى في المركز الثالث، تقييمه قبيل جائزة إسبانيا الكبرى المرتقبة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

أوضح فيرستابن أنه كان سعيدًا بأداء فريقه في إيطاليا، لكنه أشار، استنادًا إلى بيانات المحاكاة، إلى أن حلبة الشوارع الجديدة ستكون صعبة على السائقين.

حيث أوضح النجم الهولندي أن النتيجة في سباق إيطاليا على حلبة مونزا، عكست إمكانيات الفريق بأفضل صورة.

حيث قال: "كان المركز الرابع في مونزا نتيجة جيدة جدًا بالنسبة لنا".

وأكمل: "قدمنا أقصى أداء كان بإمكاننا تحقيقه بالحزمة التي كانت لدينا". 

وأردف: "من الصعب جدًا التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في حلبة مدريد خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وأشار بطل العالم أربع مرات إلى فرصة تجربة الحلبة الجديدة على جهاز المحاكاة، لكنه أشار إلى التعقيدات التي تترافق مع حلبات الشوارع.

حيث قال: "كانت لدينا فرصة لاختبار الحلبة في جهاز المحاكاة". 

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "كما هو الحال مع معظم الحلبات الموجودة في الشوارع، فإن كثرة المنعطفات، وخصوصًا تلك التي تتسم بالتحديات التقنية، تجعل القيادة معقدة. يمكنني القول إن حلبة صعبة تنتظرنا".

وأضاف: "عندما نخرج إلى الحلبة يوم الجمعة، سنحتاج أولًا إلى تحليل مستويات التماسك وبناء استراتيجيتنا لعطلة نهاية الأسبوع على أساس ذلك".

وأردف مؤكدًا على أهمية حصص التجارب الحرة في مادرينغ نظرًا لأنها حلبة جديدة تمامًا على الجميع.

فقال: "أصبحت حصص التجارب أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل جمع أكبر قدر ممكن من البيانات قبل التصفيات". 

واختتم: "في نهاية المطاف، هذه حلبة جديدة للجميع؛ ونأمل أن نتمكن من إيجاد وتيرة جيدة منذ البداية وأن نحظى ببداية قوية لعطلة نهاية الأسبوع".

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