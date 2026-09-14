

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب السباق، قال فيرستابن: "لقد وصلنا إلى أقصى نتيجة ممكنة، وكنا محظوظين قليلًا أيضًا بفضل وضع لاندو (نوريس) المؤسف".

وأكمل: "لم أكن أمتلك سرعة كيمي (أنتونيللي، الفائز)، وبالتأكيد لم أكن قادرًا على مجاراة سرعة لاندو".

وأردف: "لذلك نعم، نحن في المركز الثاني وعلى منصة التتويج، وهو أمر أعتقد أنه رائع. لكننا ما زلنا نفتقر قليلًا إلى القدرة على المنافسة فعليًا على الفوز".

وأثار إنهاء فيرستابن السباق خلف أنتونيللي مباشرةً تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه الفوز لو لم يخسر مركزه في اللفات الأولى.

وطُلب من السائق الهولندي من قبل مهندس السباق جانبييرو لامبياسي أن يعيد مركزه إلى لويس هاميلتون. ومع وجود أنتونيللي بينهما في ذلك الوقت، كان ذلك يعني عمليًا خسارة مركزين.

واعترف فيرستابن، الذي عبّر عن عدم رضاه عبر راديو الفريق، بعد السباق بأنه كان يعرف في قرارة نفسه أنه يتعين عليه الامتثال لطلب الفريق.

فقال: "نعم، ماذا كان يفترض بي أن أفعل؟ إذا أخبروني بأنه يتعين عليّ القيام بذلك، فأنا أفعل".

وأضاف فيرستابن أنه كان واثقًا من أنه كان سيتلقى عقوبة زمنية من الحكّام بخلاف ذلك: "لو لم أفعل ذلك، لكنت تعرضت للعقوبة. لم يكن لدي خيار آخر".

ومع ذلك، يواصل السائق، الذي يحتل المركز الرابع في بطولة العالم، اعتقاده بأنه كان محقًا.

حيث أوضح سائق ريد بُل إن بطل العالم سبع مرات هاميلتون فقد السيطرة على سيارته أثناء عبوره فوق الحواجز، وأنه اضطر إلى الخروج عن مسار الحلبة لتجنب الاصطدام به.

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وفصّل فيرستابن الحادثة بهذه الكلمات: "لو بقيت على الحلبة، لكنت تعرضت لأضرار في البداية، وبالتالي لم تكن لدي أي فرصة للفوز. الأمر بهذه البساطة".

وأكمل: "في المنعطف الأول، كنت منشغلًا بشأني فحسب، لكن لويس قام بمحاولة تجاوز باتجاه أول سائقين واصطدم بأرضية السيارة فوق الحاجز. ارتدت سيارته إلى الحلبة، ولهذا اضطررت إلى الخروج عن مسار الحلبة".

وتابع: "لو بقيت هناك، لكنا بالتأكيد اصطدمنا ببعضنا. كان من الممكن أن ينتهي سباقي في المنعطف الثاني، لذلك أنا سعيد بالمكان الذي نحن فيه الآن".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ووفقًا للسائق الهولندي، فإن السرعة الخالصة ربما كانت ستقوده إلى الدرجة الأخيرة من منصة التتويج، لكن المركز الثاني لم يكن أكثر من نتيجة ممكنة.

حيث قال: "نستفيد أحيانًا قليلًا من سوء حظ الآخرين، لكننا في الوقت نفسه نحاول تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتنا، بل ونقدم أحيانًا أداءً يتجاوز قدراتنا".

وتابع: "هذا أمر جيد. هذا كل ما يمكننا فعله في الوقت الحالي. نحن نعتمد الآن على تعزيز حزمة السيارة قليلًا حتى نكون فعلًا في دائرة المنافسة على الفوز".

ورغم أن ريد بُل بدت قريبة في المراحل الأخيرة من السباق، فإنها تفتقر حاليًا إلى تلك السرعة الخالصة.

وكان فيرستابن يتأخر بفارق ثانية واحدة عن أنتونيللي لبضع لفات، لكنه أوضح أن ذلك كان مضللًا وأنه لم تكن لديه في الواقع أي فرصة أمام متصدر بطولة العالم.

ليتابع: "ربما بدا الأمر وكأننا نتنافس على الفوز، لكن ذلك كان يرجع أكثر إلى معاناة كيمي بسبب شارل (لوكلير)".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأكمل: "بمجرد أن أصبح المسار مفتوحًا أمامه، ابتعد عني مجددًا، وكنت منشغلًا بـ لاندو خلفي. لكن إذا قدت لمسافة أبعد قليلًا على الطريق، فلن يتمكن أحد من تجاوزك".

ومن ناحية أخرى، فإن ريد بُل محدودة فيما يمكنها القيام به مع سيارة RB22. وكان لوورن ميكيز قد صرح سابقًا بأن سقف الميزانية يجعل من المستحيل الحفاظ على وتيرة التطوير التي شوهدت في النصف الأول من الموسم.

وأضاف فيرستابن أنه رغم أن بعض التحديثات لا تزال قادمة للسيارة التي تعود إلى موسم 2026، فإن التركيز خلف الكواليس تحول بالفعل إلى عام 2027.

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