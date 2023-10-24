فيرستابن: حلبة أوستن بمطباتها "لا ترقى لمستوى الفورمولا واحد"
يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن حلبة الأمريكيتين في تكساس، "لا ترقى لمستوى الفورمولا واحد"، مطالباً بتعبيدها مجدداً استعداداً لجولة العام المقبل.
باتت شكاوي سائقي الفورمولا واحد ودراجي "موتو جي بي" إزاء سطح مسار حلبة الأمريكيتين، أمراً متكرراً خلال المواسم الأخيرة.
ورداً على هذه الانتقادات، قامت الحلبة بتحسين بعض المناطق في 2022، كما قامت بإعادة تعبيد المنعطفات 12، 14 و16.
لكن فيرستابن الذي فاز بسباقه الخمسين خلال مجريات الجولة، يشعر بأن المسار يحتاج لتجديد بالكامل.
حيث قال بطل العالم ثلاث مرات: "المسار بحاجة لتجديد، لأنه حالياً يبدو مناسباً بشكل أفضل لسيارات الرالي. كنت أقفز هنا وهناك".
وأكمل: "في سيارة الفورمولا واحد، لا يمكنك حتى أن ترى الكثير، فالسيارة ملتصقة بالمسار بسبب الارتكازية، لكن المطبات والقفزات في بعض الأماكن، كثيرة جداً. لا أعتقد أنها ترقى لمستوى الفورمولا واحد".
وتابع: "أحب هذه الحلبة. بصراحة، تصميم المسار مذهل، لكنها بالتأكيد تحتاج لإسفلت جديد، وكذلك إلى الكثير من التنعيم للمواسم المقبلة".
وأردف: "نحن نطالب بهذا الأمر منذ عدة سنوات، ولم يحصل حتى الآن".
ويبدو أن مطبات المسار، باتت مسألة مثيرة للقلق مع سيارات الفورمولا واحد ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، حيث كان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ضحية لذلك في سباق الأحد.
حيث اضطر الإسباني للانسحاب بعد تضرر أرضية سيارته.
"المسار متوحش حقاً. إنه صعب جداً، جداً" قال مايك كراك مدير الفريق.
وأكمل: "هناك قسم من الأرضية، القسم الأيمن، كُسر. ما يقارب نص مترٍ.. كُسر".
وأردف: "كنا نعلم أنها حلبة قاسية، قمنا بتدعيم كل شيء يمكن تدعيمه في السيارة".
يشار إلى أنه وبعد السباق، تم شطب نتيجة لويس هاميلتون وشارل لوكلير، بسبب التآكل المفرط للقطعة الخشبية أسفل السيارة بما يتعارض مع القوانين التقنية.
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