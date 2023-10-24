اشترك
فورمولا 1 جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
أخبار

فيرستابن: حلبة أوستن بمطباتها "لا ترقى لمستوى الفورمولا واحد"

يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن حلبة الأمريكيتين في تكساس، "لا ترقى لمستوى الفورمولا واحد"، مطالباً بتعبيدها مجدداً استعداداً لجولة العام المقبل.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
ماكس فيرستابن، ريد بُل

باتت شكاوي سائقي الفورمولا واحد ودراجي "موتو جي بي" إزاء سطح مسار حلبة الأمريكيتين، أمراً متكرراً خلال المواسم الأخيرة.

ورداً على هذه الانتقادات، قامت الحلبة بتحسين بعض المناطق في 2022، كما قامت بإعادة تعبيد المنعطفات 12، 14 و16.

لكن فيرستابن الذي فاز بسباقه الخمسين خلال مجريات الجولة، يشعر بأن المسار يحتاج لتجديد بالكامل.

حيث قال بطل العالم ثلاث مرات: "المسار بحاجة لتجديد، لأنه حالياً يبدو مناسباً بشكل أفضل لسيارات الرالي. كنت أقفز هنا وهناك".

وأكمل: "في سيارة الفورمولا واحد، لا يمكنك حتى أن ترى الكثير، فالسيارة ملتصقة بالمسار بسبب الارتكازية، لكن المطبات والقفزات في بعض الأماكن، كثيرة جداً. لا أعتقد أنها ترقى لمستوى الفورمولا واحد".

وتابع: "أحب هذه الحلبة. بصراحة، تصميم المسار مذهل، لكنها بالتأكيد تحتاج لإسفلت جديد، وكذلك إلى الكثير من التنعيم للمواسم المقبلة".

وأردف: "نحن نطالب بهذا الأمر منذ عدة سنوات، ولم يحصل حتى الآن".

اقرأ أيضاً:

ويبدو أن مطبات المسار، باتت مسألة مثيرة للقلق مع سيارات الفورمولا واحد ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، حيث كان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ضحية لذلك في سباق الأحد.

حيث اضطر الإسباني للانسحاب بعد تضرر أرضية سيارته.

"المسار متوحش حقاً. إنه صعب جداً، جداً" قال مايك كراك مدير الفريق.

وأكمل: "هناك قسم من الأرضية، القسم الأيمن، كُسر. ما يقارب نص مترٍ.. كُسر".

وأردف: "كنا نعلم أنها حلبة قاسية، قمنا بتدعيم كل شيء يمكن تدعيمه في السيارة".

يشار إلى أنه وبعد السباق، تم شطب نتيجة لويس هاميلتون وشارل لوكلير، بسبب التآكل المفرط للقطعة الخشبية أسفل السيارة بما يتعارض مع القوانين التقنية.

المشاركات
التعليقات
المقال السابق فيراري تعترف بخطأ استراتيجيتها مع لوكلير في أوستن
المقال التالي مرسيدس ستعيد مراجعة وقفات الصيانة بعد التأخير في أوستن
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
نوريس يستهدف التفوق على فيراري بعد اللحاق بأستون مارتن "المتراجعة"

نوريس يستهدف التفوق على فيراري بعد اللحاق بأستون مارتن "المتراجعة"

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

نوريس يستهدف التفوق على فيراري بعد اللحاق بأستون مارتن "المتراجعة" نوريس يستهدف التفوق على فيراري بعد اللحاق بأستون مارتن "المتراجعة"

مكلارين: لا مزيد من التحديثات "السحرية" لبقية موسم 2023

مكلارين: لا مزيد من التحديثات "السحرية" لبقية موسم 2023

فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

مكلارين: لا مزيد من التحديثات "السحرية" لبقية موسم 2023 مكلارين: لا مزيد من التحديثات "السحرية" لبقية موسم 2023

هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن

هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن

فرناندو ألونسو
More from
فرناندو ألونسو
ألونسو: على الفورمولا واحد تأجيل مواعيد السباقات خلال درجات الحرارة المرتفعة

ألونسو: على الفورمولا واحد تأجيل مواعيد السباقات خلال درجات الحرارة المرتفعة

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

ألونسو: على الفورمولا واحد تأجيل مواعيد السباقات خلال درجات الحرارة المرتفعة ألونسو: على الفورمولا واحد تأجيل مواعيد السباقات خلال درجات الحرارة المرتفعة

على أستون مارتن "تقبّل تفوّق منافسيها" في عملية التطوير خلال موسم 2023 للفورمولا واحد

على أستون مارتن "تقبّل تفوّق منافسيها" في عملية التطوير خلال موسم 2023 للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

على أستون مارتن "تقبّل تفوّق منافسيها" في عملية التطوير خلال موسم 2023 للفورمولا واحد على أستون مارتن "تقبّل تفوّق منافسيها" في عملية التطوير خلال موسم 2023 للفورمولا واحد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
أستون مارتن وسط موجة انتقادات سترول: الناس "تحكم بسرعة"

أستون مارتن وسط موجة انتقادات سترول: الناس "تحكم بسرعة"

فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

أستون مارتن وسط موجة انتقادات سترول: الناس "تحكم بسرعة" أستون مارتن وسط موجة انتقادات سترول: الناس "تحكم بسرعة"

أستون مارتن تعترف بضرورة حلّ مشكلة الأداء قبل نهاية موسم 2023

أستون مارتن تعترف بضرورة حلّ مشكلة الأداء قبل نهاية موسم 2023

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

أستون مارتن تعترف بضرورة حلّ مشكلة الأداء قبل نهاية موسم 2023 أستون مارتن تعترف بضرورة حلّ مشكلة الأداء قبل نهاية موسم 2023

أستون مارتن تسجل خسارة 53 مليون جنيه استرليني لموسم 2022 في الفورمولا واحد

أستون مارتن تسجل خسارة 53 مليون جنيه استرليني لموسم 2022 في الفورمولا واحد

فورمولا 1

أستون مارتن تسجل خسارة 53 مليون جنيه استرليني لموسم 2022 في الفورمولا واحد أستون مارتن تسجل خسارة 53 مليون جنيه استرليني لموسم 2022 في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023 مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن

مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن

راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني

راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني

F1 فورمولا 1

راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك