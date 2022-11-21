فيرستابن: حجز لوكلير لم يكن طريقة "جميلة" لإنهاء الموسم

أحرز بطل العالم الفوز في جولة أبوظبي الختامية معززاً من رقمه القياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد، إلى 15 فوزاً، بينما تفوق شارل لوكلير سائق فيراري على بيريز ليحرز المركز الثاني ومركز الوصافة ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وبينما حاول بيريز ملاحقة لوكلير في اللفات الأخيرة، لكن فيرستابن كشف بأنه لم يتلق طلباً من فريقه بمساعدة زميله، وهذا ما كان ليعتبر خياراً متاحاً، نظراً لأن الهولندي كان قادراً على خفض وتيرته لحجز لوكلير ومساعدة بيريز.

وبعد الجدل في سباق البرازيل حين رفض فيرستابن الانصياع لأوامر الفريق بمنح مركزه إلى بيريز، أكد بطل العالم أن تلقي أوامر الفريق مجدداً لم يكن طريقة مناسبة لإنهاء الموسم.

فقال: "كلا، لم تكن هناك أية أوامر، لكن بالمقابل من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار".

وتابع: "لا تريد إنهاء الموسم… من الممكن حجز (لوكلير)، لكن هل هذا سيكون تسابقاً عادلاً؟ أعتقد أنها ليست الطريقة الأفضل للتقدم في البطولة وإنهاء موسم كهذا".

وأردف: "كان يبدو أن تشيكو يلحق به بما يكفي لمحاولة التجاوز وقد حاول بالفعل لكنه خسر بعض الوقت ما بين بيير (غاسلي) وأليكس (ألبون)، وقد خسر بعض الوقت جراء ذلك، لأنني كنت أتابع ذلك على الشاشة".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وأشار فيرستابن أنه مع زميله بيريز كانا قادرين على الضغط بشدة أكبر خلال القسم الأوسط للسباق، من أجل توسيع الفارق أمام لوكلير، لكن الفريق كان قلقاً حيال الإطارات.

فقال: "القسم الثاني، كانت معدلات التآكل لإطارات ’ميديوم’ كبيرة، بالرغم من أننا كنا قادرين على الضغط أكثر بقليل، لكن من السهل على الدوام الكلام بعد السباق".

واختتم: "كنا نريد الحفاظ على الإطارات. خضنا العديد من الجولات الرائعة، لكن حتى في سباقات رائعة كهذه هناك على الدوام أمور يمكن تعلمها".