فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو

لم يتمكن فيرستابن من تحسين زمنه إلا بشكل طفيف، على عكس لوكلير الذي وضع سيارته فيراري على قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي يوم الأحد.

وهي المرة الأولى هذا الموسم التي تفشل فيها ريد بُل بتحقيق قطب الانطلاق الأول.

وشرح فيرستابن بعد التصفيات أنه اتبع مقاربة مختلفة في لفته السريعة وأن ذلك كلفه بعض الوقت.

فقال: "هذه الحلبة صعبة على الدوام لإكمال لفة نظيفة. أعتقد أننا في الطلعة الثانية حاولنا تجربة أمر مختلف وربما ذلك لم يكن مثالياً لتسجيل زمن لفة مثالي".

وتابع: "لكنّ الوضع صعب للغاية هنا. في القسم الثالث كنا على الحدود القصوى ومن ثم حاولنا إكمال كل شيء بالشكل المثالي، لكن تلك ليست مهمة سهلة".

وأردف: "لكننا في المركز الثاني مع سيارة سباق جيدة جداً. لذا، بشكل عام، تلك ليست نتيجة سيئة، لكنك تريد الانطلاق على الدوام من المقدمة. لكن الآن سيكون علينا تجاوز سيارة واحدة".

من جهته، عبّر زميله بيريز عن إحباطه من المركز الثالث، فقال: "لقد كانت تصفيات صعبة حقاً. قام الفريق بعمل رائع. لكنني محبط بعض الشيء من المركز الثالث، لأنني شعرت بإمكانية تحقيق المزيد".

وأكمل: "لم تكن لفتي نظيفة. لكن هذه الحلبة تسمح بالتسابق. كنا نعلم مع القدوم إلى هنا أن فيراري ستكون أكبر تهديد لنا. أعتقد أن شارل قام بعمل مذهل كذلك".