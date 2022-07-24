تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / لوكلير يتحمّل مسؤوليّة "الخطأ المحبط للغاية" في سباق فرنسا التالي / هاميلتون يكشف عدم عمل قارورة المشروبات في طريقه نحو منصة التتويج في فرنسا
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

فيرستابن: حاولت الحفاظ على "هدوئي" وإدارة الإطارات للفوز في فرنسا

حقق ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى الذي شهد انسحاب خصمه المباشر شارل لوكلير بحادثة أثارت مزيداً من الجدل حيال وضع فيراري في المنافسة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيرستابن: حاولت الحفاظ على "هدوئي" وإدارة الإطارات للفوز في فرنسا

انطلق فيرستابن ثانياً خلف لوكلير في فرنسا، ونجح أصيل موناكو بحجز الهولندي خلفه حتى بداية موجة التوقفات الأولى.

وقررت ريد بُل إدخال سائقها إلى منصة الصيانة قبل لوكلير، الذي تعرض لحادثة بعد ذلك بفترة قصيرة قضت على آماله تماماً في السباق.

بعد ذلك خاض فيرستابن سباقاً هادئاً نسبياً في المركز الأول وأضاف 25 نقطة ثمينة أخرى إلى رصيده في صدارة بطولة السائقين.

وبعد السباق، أوضح أن وتيرة السيارة كانت جيدة منذ بداية السباق، لكنه أشار إلى أهمية إدارة الإطارات في ظل حرارة الحلبة المرتفعة.

فقال: "نعم، أعتقد أننا امتلكنا وتيرة جيدة حقاً منذ البداية".

وأضاف: "كنت أضغط على شارل لكن اللحاق بالسيارات هنا وفي هذه الحرارة المرتفعة يعني أن الإطارات ترتفع حرارتها بشكل مفرط".

وأكمل: "لذا لم أكن قادراً على الإطلاق على إجراء محاولة تجاوز، إلا مرة واحدة فقط".

وتابع: "حاولت الحفاظ على هدوئي والبقاء قريباً، بالطبع دخلنا المنصة قبلهم ومن ثم لا تعلم كيف سيسير السباق من بعد ذلك".

وأردف: "السيارة كانت سريعة اليوم. قمت بعملي في السباق وحافظت على إطاراتي".

اقرأ أيضاً:

وتعقيباً على إمكانية إجراء وقفة صيانة ثانية، أوضح الهولندي أنه وبسبب طول خط الحظائر لم تكن هناك إمكانية لذلك.

فقال: "بسبب طول خط الحظائر لم يكن بوسعنا إجراء وقفة صيانة ثانية، بالتالي عليك البقاء على الإطارات لفترات طويلة، وكان علينا إدارة الإطارات حتى النهاية".

من جهة أخرى، أكد فيرستابن أنّ سباقه في النهاية كان رائعاً مشيراً لبقاء الكثير من السباقات وضرورة مواصلة تسجيل النقاط.

فقال: "أحاول على الدوام تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط. بالطبع، تتوقع القيام ببعض حركات التجاوز لكن أحياناً عليك التريّث والانتظار ربما حتى القسم الأخير من السباق".

وأكمل: "هذا ما قمنا به. هناك الكثير من السباقات القادمة التي يجب تسجيل النقاط فيها".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن اليوم كان رائعاً لنا".

وتعقيباً على جولة المجر المقبلة، قال سائق ريد بُل: "ما زال أمامنا عمل لإتمامه على مدار اللفة الواحدة".

واختتم: "لذا، سنواصل العمل".

يشار أن فيرستابن بات يمتلك 233 نقطة في صدارة بطولة السائقين أمام صاحب المركز الثاني لوكلير الذي يمتلك 170 نقطة فقط.

المشاركات
التعليقات
لوكلير يتحمّل مسؤوليّة "الخطأ المحبط للغاية" في سباق فرنسا
المقال السابق

لوكلير يتحمّل مسؤوليّة "الخطأ المحبط للغاية" في سباق فرنسا
المقال التالي

هاميلتون يكشف عدم عمل قارورة المشروبات في طريقه نحو منصة التتويج في فرنسا

هاميلتون يكشف عدم عمل قارورة المشروبات في طريقه نحو منصة التتويج في فرنسا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
بيريز: رسالة سيارة الأمان الافتراضية "الخاطئة تماماً" أثّرت على مركزي في فرنسا جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

بيريز: رسالة سيارة الأمان الافتراضية "الخاطئة تماماً" أثّرت على مركزي في فرنسا

تصريحات ريكاردو حيال مستقبله "المؤكد" في الفورمولا واحد "لم تفاجئ" مكلارين جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

تصريحات ريكاردو حيال مستقبله "المؤكد" في الفورمولا واحد "لم تفاجئ" مكلارين

تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرستابن يُهدي الفوز إلى جماهيره في سباق النمسا القصير جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

فيرستابن يُهدي الفوز إلى جماهيره في سباق النمسا القصير

ريد بُل: تجاوز فيرستابن على بيريز في باكو لم يكن نتيجة أوامر الفريق جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل: تجاوز فيرستابن على بيريز في باكو لم يكن نتيجة أوامر الفريق

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا جائزة اليابان الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
ريد بُل: "لا تهاون" بالرغم من مشاكل موثوقية فيراري في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريد بُل: "لا تهاون" بالرغم من مشاكل موثوقية فيراري في الفورمولا واحد

هورنر: الفورمولا واحد تغامر "بمقاربة خطيرة" مع قانون منع "الارتدادات"
فورمولا 1

هورنر: الفورمولا واحد تغامر "بمقاربة خطيرة" مع قانون منع "الارتدادات"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

تحليل السباق: عوامل المعركة مع فيرشتابن التي تسبّبت في حادث لوكلير المكلف
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: عوامل المعركة مع فيرشتابن التي تسبّبت في حادث لوكلير المكلف

كانت المعركة على الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى تسير على نحوٍ رائعٍ بين شارل لوكلير وغريمه ماكس فيرشتابن إلى أن ارتكب سائق فيراري خطأً حرجًا أهدى الفوز لغريمه ليُعزّز أكثر أفضليّته في صدارة البطولة. لكن بالرغم من أنّ لوكلير تحمّل مسؤوليّة خطئه، إلّا أنّ الطريقة التي سار عليها السباق في الأمام أطلقت سلسلة من الأحداث التي انتهت بحادثه.

بينوتو: من غير المنصف وصف لوكلير بكثير الأخطاء
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: من غير المنصف وصف لوكلير بكثير الأخطاء

يعتقد فريق فيراري بأنّه من غير المنصف الإشارة إلى أنّ شارل لوكلير كثير الأخطاء، وذلك بالرغم من الخطأ الذي كلّفه فوزًا مرجّحًا بسباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد.

هورنر: مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من ريد بُل وفيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من ريد بُل وفيراري

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من فريقه وفيراري في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تحقيقها لأفضل نتيجة في موسمها في فرنسا.

"فيا" تشرح العطل في نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تشرح العطل في نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق فرنسا

كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن مشكلة في العتاد الحاسوبي كانت السبب وراء التأخير المثير للجدل، لإعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.