فيرستابن: حاولت الحفاظ على "هدوئي" وإدارة الإطارات للفوز في فرنسا

انطلق فيرستابن ثانياً خلف لوكلير في فرنسا، ونجح أصيل موناكو بحجز الهولندي خلفه حتى بداية موجة التوقفات الأولى.

وقررت ريد بُل إدخال سائقها إلى منصة الصيانة قبل لوكلير، الذي تعرض لحادثة بعد ذلك بفترة قصيرة قضت على آماله تماماً في السباق.

بعد ذلك خاض فيرستابن سباقاً هادئاً نسبياً في المركز الأول وأضاف 25 نقطة ثمينة أخرى إلى رصيده في صدارة بطولة السائقين.

وبعد السباق، أوضح أن وتيرة السيارة كانت جيدة منذ بداية السباق، لكنه أشار إلى أهمية إدارة الإطارات في ظل حرارة الحلبة المرتفعة.

فقال: "نعم، أعتقد أننا امتلكنا وتيرة جيدة حقاً منذ البداية".

وأضاف: "كنت أضغط على شارل لكن اللحاق بالسيارات هنا وفي هذه الحرارة المرتفعة يعني أن الإطارات ترتفع حرارتها بشكل مفرط".

وأكمل: "لذا لم أكن قادراً على الإطلاق على إجراء محاولة تجاوز، إلا مرة واحدة فقط".

وتابع: "حاولت الحفاظ على هدوئي والبقاء قريباً، بالطبع دخلنا المنصة قبلهم ومن ثم لا تعلم كيف سيسير السباق من بعد ذلك".

وأردف: "السيارة كانت سريعة اليوم. قمت بعملي في السباق وحافظت على إطاراتي".

وتعقيباً على إمكانية إجراء وقفة صيانة ثانية، أوضح الهولندي أنه وبسبب طول خط الحظائر لم تكن هناك إمكانية لذلك.

فقال: "بسبب طول خط الحظائر لم يكن بوسعنا إجراء وقفة صيانة ثانية، بالتالي عليك البقاء على الإطارات لفترات طويلة، وكان علينا إدارة الإطارات حتى النهاية".

من جهة أخرى، أكد فيرستابن أنّ سباقه في النهاية كان رائعاً مشيراً لبقاء الكثير من السباقات وضرورة مواصلة تسجيل النقاط.

فقال: "أحاول على الدوام تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط. بالطبع، تتوقع القيام ببعض حركات التجاوز لكن أحياناً عليك التريّث والانتظار ربما حتى القسم الأخير من السباق".

وأكمل: "هذا ما قمنا به. هناك الكثير من السباقات القادمة التي يجب تسجيل النقاط فيها".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن اليوم كان رائعاً لنا".

وتعقيباً على جولة المجر المقبلة، قال سائق ريد بُل: "ما زال أمامنا عمل لإتمامه على مدار اللفة الواحدة".

واختتم: "لذا، سنواصل العمل".

يشار أن فيرستابن بات يمتلك 233 نقطة في صدارة بطولة السائقين أمام صاحب المركز الثاني لوكلير الذي يمتلك 170 نقطة فقط.