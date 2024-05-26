فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

انطلق سائق ريد بُل وأنهى السباق في المركز السادس، حيث لم تتغير مراكز الانطلاق العشرة الأولى، في سباق خال من الإثارة بعد العلم الأحمر الذي رفع في اللفة الأولى جراء حادثة سيرجيو بيريز مع سائقي هاس، وهو ما مكّن كافة السائقين المتبقيين من تغيير إطاراتهم وكسب وقفة صيانة مجانية.

وبالرغم من كونه بين القلائل الذين آثروا تغييرًا آخر للإطارات، ليغطّي محاولة لويس هاميلتون للآندركت والتوقف المبكر قبل ذلك بلفة، فقد تقدم الهولندي بأريحية ليتواجد خلف جورج راسل، لكنه لم يتمكن رغم أفضلية الإطارات الكبيرة من إيجاد سبيل للتجاوز.

"العلم الأحمر أفسد استراتيجيتنا، حيث تعين علينا وضع إطارات الميديوم حتى النهاية مع تمتع الجميع بتوقف مجاني، حيث كان ذلك يعني أنه يجب أن نحافظ على الإطارات بشكل كبير" قال فيرستابن.

وأضاف: "حاولت اللحاق بجورج وافتقر كلانا للوتيرة في محاولة إدارة الإطارات. وكان الوضع مملًا للغاية على المسار، حيث أنك تقود حرفيًا على نصف السرعة على المقاطع المستقيمة في بعض الأماكن، أعلى بغيار من المعتاد وبتأخّر 4 ثوان عن الصدارة، لذلك لا يعتبر هذا تسابقًا في الواقع".

وتابع: "أود أولًا إذا كانت هنالك إمكانية بتغيير بضعة أمور على المسار قد تعزز من إثارة الحدث، حيث أن نهاية الأسبوع رائعة في المجمل، لكن يوم الأحد يكون مملًا بعض الشيء للأسف".