فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا
قال ماكس فيرستابن أنه شعر "بملل كبير" خلال سباق جائزة موناكو الكبرى، حيث أنه "لم يكن يتسابق بالفعل" بسبب استراتيجيات الإطارات وصعوبة التجاوز.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
انطلق سائق ريد بُل وأنهى السباق في المركز السادس، حيث لم تتغير مراكز الانطلاق العشرة الأولى، في سباق خال من الإثارة بعد العلم الأحمر الذي رفع في اللفة الأولى جراء حادثة سيرجيو بيريز مع سائقي هاس، وهو ما مكّن كافة السائقين المتبقيين من تغيير إطاراتهم وكسب وقفة صيانة مجانية.
وبالرغم من كونه بين القلائل الذين آثروا تغييرًا آخر للإطارات، ليغطّي محاولة لويس هاميلتون للآندركت والتوقف المبكر قبل ذلك بلفة، فقد تقدم الهولندي بأريحية ليتواجد خلف جورج راسل، لكنه لم يتمكن رغم أفضلية الإطارات الكبيرة من إيجاد سبيل للتجاوز.
"العلم الأحمر أفسد استراتيجيتنا، حيث تعين علينا وضع إطارات الميديوم حتى النهاية مع تمتع الجميع بتوقف مجاني، حيث كان ذلك يعني أنه يجب أن نحافظ على الإطارات بشكل كبير" قال فيرستابن.
وأضاف: "حاولت اللحاق بجورج وافتقر كلانا للوتيرة في محاولة إدارة الإطارات. وكان الوضع مملًا للغاية على المسار، حيث أنك تقود حرفيًا على نصف السرعة على المقاطع المستقيمة في بعض الأماكن، أعلى بغيار من المعتاد وبتأخّر 4 ثوان عن الصدارة، لذلك لا يعتبر هذا تسابقًا في الواقع".
وتابع: "أود أولًا إذا كانت هنالك إمكانية بتغيير بضعة أمور على المسار قد تعزز من إثارة الحدث، حيث أن نهاية الأسبوع رائعة في المجمل، لكن يوم الأحد يكون مملًا بعض الشيء للأسف".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2024
بيريز يقترب من تجديد عقده مع ريد بُل رغم معاناته في موناكو
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي
بيريز متفاجئ من عدم معاقبة ماغنوسن إثر حادثتهما في موناكو
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2024
نوريس: استعادة ساينز لمركزه بعد العلم الأحمر في موناكو "محبطة وغير منصفة"
بيريز يقترب من تجديد عقده مع ريد بُل رغم معاناته في موناكو
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات