فيرستابن توقع فوزه بلقب 2022 بعد جائزة فرنسا الكبرى

حسم فيرستابن لقب موسم 2022 الجاري قبل أربع جولات من النهاية، وذلك على حلبة سوزوكا في جائزة اليابان الكبرى.

ومع تحقيق 12 انتصاراً، هيمن الهولندي على مجريات الموسم، ونجح بالتقدم بعيداً أمام لوكلير قبل العطلة الصيفية.

وانسحب لوكلير من سباقي إسبانيا وأذربيجان بسبب مشكلة في السيارة، لكنه ارتكب خطأ تسبب في انزلاقه وخروجه عن المسار في سباق فرنسا.

هذا الخطأ فتح الباب أمام سائق ريد بُل للابتعاد بفارق 63 نقطة في صدارة ترتيب السائقين.

وتعقيباً على موسمه حتى الآن، تكلم فيرستابن عن اللحظات التي بدأ يعتقد فيها أنه يمتلك فرصة جيدة لحسم اللقب.

حيث اعترف بأنه شعر بذلك بعد سباق بول ريكار.

فقال: "اللحظة التي اعتقدت فيها أننا نسير على طريق الفوز جاءت بعد بول ريكار، حيث ازداد فارق الصدارة بشكل كبير".

وتابع: "لدينا سيارة تنافسية للغاية، كنا نعلم أن المنافسات ستكون متقاربة، لكن الفارق في النقاط كان ملحوظاً".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

الفوز في فرنسا كان بداية سلسلة من خمسة انتصارات متتالية للهولندي، حيث ابتعدت ريد بُل أمام فيراري على صعيد الأداء.

وتضمن ذلك فوزاً في المجر بعد انطلاقه عاشراً، وفي بلجيكا بعد أن تراجع حتى المركز 14 بسبب استبدال المحرك، حيث سيطر بشكل واضح للغاية.

واختار فيرستابن فوزه في سبا كأفضل أداء في الموسم.

حيث قال: "لا بد من اختيار سبا، لأنني أعتقد أنها كانت هيمنة مطلقة".

وأكمل: "مثل هذه الجولات لاتحدث إلا بشكل نادر جداً، جداً".

واختتم: "تفكر فيها لاحقاً وتقول: ’نعم، لقد كانت لحظات جنونية ومميزة للغاية!’".