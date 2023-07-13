فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

فازت ريد بُل بجميع السباقات حتى الآن في موسم 2023، بينما تناوبت فيراري، أستون مارتن ومرسيدس على مركز أفضل البقية خلف العلامة النمساوية، بينما برزت مكلارين مؤخراً كثاني أسرع السيارات بعد جائزة بريطانيا الكبرى.

وأثّرت عدة عوامل على ذلك من بينها خصائص المسار، معدل التحديثات إضافة إلى القرارات الاستراتيجية.

وتحتل مرسيدس المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين بفارق 22 نقطة أمام أستون مارتن، ورغم ذلك لا يبدو حتى الآن أن هناك فريقاً قادراً على منافسة ريد بُل بشكل مستمر ومتواصل.

ويرى هورنر أن ذلك يسهّل من مهمة العلامة النمساوية هذا الموسم.

حيث قال: "ذلك يسهّل المهمة علينا ضمن جميع النواحي. ما يعني أنه بوسعنا التركيز على أنفسنا فقط دون القلق حيال الآخرين".

وأكمل: "من المثير مواصلة رؤية كيفية تطوّر المنافسة والتعامل مع الإطارات، حيث حصلنا على نوعية جديدة في سيلفرستون، ربما قد تلعب دوراً كذلك".

من جهته، وصف فيرستابن تقلّب المنافسة خلف ريد بُل "بالمحيّر للغاية" لكنه يرى في ذلك إشارة على شدة المنافسة بين تلك الفرق.

فقال: "من المحيّر للغاية رؤية المنافسة تتغير في كل جولة".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك يحصل بسبب احتدام المنافسة خلفنا، بحيث تتناسب سيارة معيّنة مع خصائص حلبة معينة".

وأضاف: "بالنسبة لي، لا أعلم كيف سيكون الحال في المجر بصراحة، من سيكون ثاني أسرع الفرق".

وتابع: "الأمر الثابت الوحيد حتى الآن، هو أننا الأفضل في كل جولة، وذلك هو الأهم بالنسبة لي".