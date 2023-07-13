اشترك
السابق / مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

قال ماكس فيرستابن أنه من المحيّر جداً، رؤية التغييرات في ترتيب الفرق خلف ريد بُل كل سباق، بينما يرى كريستيان هورنر مدير الفريق أن ذلك يسهّل من مهمة العلامة النمساوية.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

فازت ريد بُل بجميع السباقات حتى الآن في موسم 2023، بينما تناوبت فيراري، أستون مارتن ومرسيدس على مركز أفضل البقية خلف العلامة النمساوية، بينما برزت مكلارين مؤخراً كثاني أسرع السيارات بعد جائزة بريطانيا الكبرى.

وأثّرت عدة عوامل على ذلك من بينها خصائص المسار، معدل التحديثات إضافة إلى القرارات الاستراتيجية.

وتحتل مرسيدس المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين بفارق 22 نقطة أمام أستون مارتن، ورغم ذلك لا يبدو حتى الآن أن هناك فريقاً قادراً على منافسة ريد بُل بشكل مستمر ومتواصل.

ويرى هورنر أن ذلك يسهّل من مهمة العلامة النمساوية هذا الموسم.

حيث قال: "ذلك يسهّل المهمة علينا ضمن جميع النواحي. ما يعني أنه بوسعنا التركيز على أنفسنا فقط دون القلق حيال الآخرين".

وأكمل: "من المثير مواصلة رؤية كيفية تطوّر المنافسة والتعامل مع الإطارات، حيث حصلنا على نوعية جديدة في سيلفرستون، ربما قد تلعب دوراً كذلك".

اقرأ أيضاً:

من جهته، وصف فيرستابن تقلّب المنافسة خلف ريد بُل "بالمحيّر للغاية" لكنه يرى في ذلك إشارة على شدة المنافسة بين تلك الفرق.

فقال: "من المحيّر للغاية رؤية المنافسة تتغير في كل جولة".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك يحصل بسبب احتدام المنافسة خلفنا، بحيث تتناسب سيارة معيّنة مع خصائص حلبة معينة".

وأضاف: "بالنسبة لي، لا أعلم كيف سيكون الحال في المجر بصراحة، من سيكون ثاني أسرع الفرق".

وتابع: "الأمر الثابت الوحيد حتى الآن، هو أننا الأفضل في كل جولة، وذلك هو الأهم بالنسبة لي".

المشاركات
التعليقات

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

فورمولا 1

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

فورمولا 1

عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
بيريز "لا يأبه على الإطلاق" بالتوقعات حيال مستقبله في الفورمولا واحد

بيريز "لا يأبه على الإطلاق" بالتوقعات حيال مستقبله في الفورمولا واحد

فورمولا 1

بيريز "لا يأبه على الإطلاق" بالتوقعات حيال مستقبله في الفورمولا واحد بيريز "لا يأبه على الإطلاق" بالتوقعات حيال مستقبله في الفورمولا واحد

فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية

فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً" فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك