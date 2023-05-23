فيرستابن "تعلم الكثير من الصبر" خلال أولى مواسمه مع ريد بُل

انطلاقة فيرستابن الصاروخية نحو النجاح في الفورمولا واحد، بدأت منذ أول انتصار له في أول سباق خاضه تحت لواء فريق ريد بُل، وذلك في جائزة إسبانيا الكبرى 2016 بعمر 18 عاماً.

لكن نتائج ذلك لم تتبلور تماماً بسبب هيمنة مرسيدس في تلك الفترة، حيث نجحت السهام الفضية بفرض سيطرتها على كامل حقبة المحركات الهجينة، بينما عانت ريد بُل لمجاراة العلامة الألمانية وفيراري كذلك.

لاحقاً انتقلت ريد بُل من محركات رينو إلى ريد بُل عام 2019، في مغامرة لم تكن محسومة تماماً آنذاك.

ورغم موهبة فيرستابن الواضحة والتوقعات بأنه سيكون بطل عالم، لكنه انتظر حتى 2019 كي يحقق قطب الانطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى، وهو رقم رفعه إلى 22 حتى الآن.

نجحت ريد بُل بمجاراة مرسيدس بدءاً من 2021، بينما هيمنت على المنافسات في موسم 2022 الذي شهد تطبيق القوانين التقنية الجديدة، والآن يبدو الهولندي على طريق إحراز لقبه الثالث على التوالي.

وبالنظر إلى مواسمه الأولى مع ريد بُل، كشف فيرستابن أن الانتظار لخمس سنوات قبل تحقيق اللقب علّمه قيمة الصبر.

حيث أجاب حين سُئِل إن كان الشكوك قد راودته حيال مشروع ريد بُل: "كلا، لا شكوك، لكن عليك التحلي بالصبر".

وأكمل: "أعتقد أنني تعلمت الكثير من الصبر على مرّ السنين، لكنني لطالما وثقت بالمشروع لأنني رأيتُ الأشخاص يعملون ورأيت مقدار حافزهم".

وتابع: "لا يمكنك فرض الوضع بالقوة والقول بأننا نريد الفوز الآن في حين كنا ثالث أفضل الفرق. إنها عملية متواصلة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: ريد بُل

بالمقابل، أوضح فيرستابن أنه وحالما انتهت معاناة ريد بُل مع محركات رينو، بدأ يشعر بأن الفريق "يتجه بطريق مثمر" حيث بدأت هوندا تنتج وحدات طاقة تنافسية.

"في مرحلة ما، اجتمع كل شيء بشكل صحيح من عام لآخر، وحققنا بالفعل قفزة كبيرة للأمام" قال الهولندي.

وتابع: "بالطبع، من السهل القول لاحقاً: ’حسناً، كنت أتوقع ذلك، الخ الخ’. لكنك حقيقة لا تعلم. بل تثق بسير العملية وبالأشخاص، فقد كان لديّ إحساس بأننا نسير في اتجاه مثمر".

وأردف: "خضنا عدة سنوات من مشاكل صفقات المحرك وعانينا بعض الشيء. امتلكنا في بعض الأحيان حزمة جيدة، لكننا افتقرنا للسرعة. لذا كان من الصعب جداً أن نعرف الإمكانيات الحقيقية".

واختتم: "من ثم مع مجيء هوندا، بدأنا مرحلة أخرى من العمل. ومن ثم بعد عام، أعتقد أننا أصبحنا تنافسيين، وكان ذلك رائعاً حقاً".