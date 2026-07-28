فيرستابن: تعرّضت للانتقادات في البداية لكنّ الجميع أدرك الآن مشاكل قوانين 2026

بعد عطلة نهاية الأسبوع في سبا-فرانكورشان، ولا سيما التصريحات القوية التي أدلى بها أوسكار بياستري، أصبح موضوع إدارة الطاقة، وبشكل أكثر تحديدًا آلية التعلم الذاتي في وحدة الطاقة الجديدة لعام 2026، محور يوم وسائل الإعلام في بودابست.

ووصف بياستري هذا النظام بأنه "هراء"، معتبرًا أنه من غير المقبول أن يقع السائق ضحية لخوارزميات تستبق الأحداث وتتكيف مع أسلوب قيادته بناءً على ما تتعلمه مع مرور الوقت. ويعني ذلك أن اختلافات طفيفة جدًا في مدخلات السائق قد تؤثر في إدارة الطاقة لاحقًا خلال اللفة، كما يمكن لعوامل خارجة تمامًا عن سيطرة السائق، مثل تغير اتجاه الرياح أو مستوى التماسك، أن تؤثر أيضًا.

ولا يرغب فيرستابن في انتقاد اللوائح كل أسبوع، بل إنه قال في بلجيكا إن بعض الأشخاص الموجودين خارج قاعة المؤتمر الصحفي قد "يطلقون النار" عليه إذا واصل الحديث عنها، وهو ما بدا وكأنه تلميح إلى وجود محاولات لإسكاته، لكنه أوضح في المجر أن الأمر لم يكن سوى مزحة.

وقال: "لا، كنت أمزح بشأن ذلك."

ورغم ذلك، يرى فيرستابن أن انتقاداته لم تؤخذ على محمل الجد قبل سنوات، لكن المزيد والمزيد من الأشخاص بدأوا الآن يفهمون الخلل في لوائح 2026.

وقال: "لقد عبرت عن رأيي بشأن هذه اللوائح منذ وقت طويل. في البداية كان معظم الناس يقولون: 'آه، إنه يتذمر، عليه أن يصمت'. لكن يجب أن أقول إنه خلال السباقات القليلة الماضية بدأ عدد أكبر من الأشخاص يرون الشيء نفسه الذي كنت أراه منذ فترة طويلة."

وأضاف: "ولا يتعلق الأمر بأنني لم أعد أفوز، بل لأنني أهتم بالمنتج."

وبحسب فيرستابن، فإن الطريقة التي يُنظر بها إلى هذا "المنتج" تختلف أيضًا باختلاف نوعية الجمهور. فالمشجع العادي قد يستمتع بالسباقات، بينما يرى من يفهم الخلفيات التقنية الصورة بشكل مختلف.

وقال: "بالطبع، عندما يواصل الناس سؤالي، ربما لا يكون ذلك موضع تقدير دائمًا. لكنني فقط أعبر عن رأيي، لأنك ترى بعض الأمور قادمة."

وأضاف: "أحيانًا يقول الناس: 'نعم، لكنه كان سباقًا رائعًا'. فأرد: 'نعم، لكنه ليس واقعيًا بالطريقة التي نتسابق بها'. ثم تصل إلى بعض الحلبات وتجد نفسك تقود بقوة محرك منخفضة جدًا مقارنة بمعايير الفورمولا 1. وهذا مؤلم قليلًا، وهو أمر كنت أرى أنه سيحدث منذ سنوات."

السائقون الأسرع لم يعودوا قادرين على صنع الفارق

يرى فيرستابن أن السائقين الأسرع على شبكة الانطلاق لم يعودوا قادرين على إظهار تفوقهم.

وقال: "الأمر يتعلق فقط بطريقة استخدامك لدواسة الوقود. أحيانًا عندما تكون أسرع داخل المنعطف، فإنك تخسر أكثر على الخط المستقيم الذي يليه، وهذا بالطبع ليس ما ينبغي أن يحدث."

وأضاف: "في أي فئة من فئات رياضة المحركات، إذا ربحت وقتًا داخل المنعطف، فهذا يعد زمنًا مجانيًا في اللفة. ولا يُفترض أن تُعاقب بعد ذلك على الخط المستقيم. أما الآن، فأنت مضطر للتفكير: 'يجب أن أستخدم نسبة تروس مختلفة، أو أسلوبًا مختلفًا في الكبح، أو طريقة مختلفة للعودة إلى الضغط على دواسة الوقود'".

ويرى بطل العالم أن هذا هو السبب أيضًا في تقارب مستوى العديد من زملاء الفرق هذا الموسم، ولماذا لم يعد السائقون الأسرع قادرين على إظهار موهبتهم بالكامل.

وقال: "الأمر في الأساس يلغي جزءًا كبيرًا من زمن اللفة، ولهذا أعتقد أنك ترى الكثير من المنافسات المتقاربة بين الفرق، وكذلك بين زملاء الفريق، لأنك في بعض الأحيان لا تستطيع صنع الفارق. ولا يُسمح لك بصنع الفارق، لأنك ستُعاقب ببساطة على الخط المستقيم التالي".

ورغم أن هذا العامل سيكون أقل تأثيرًا بكثير على حلبة هنغارورينغ مقارنة بسيلفرستون وسبا، نظرًا لأن الحلبة الواقعة قرب بودابست لا تعاني من قيود كبيرة في الطاقة، فإن فيرستابن يعتقد أن ذلك لا يغير الصورة العامة، بما في ذلك فيما يتعلق بعمليات التجاوز.

وكان الهولندي قد فاز بجائزة أفضل عملية تجاوز في الشهر بعد مناورة تخطيه لويس هاميلتون في سباق جائزة النمسا الكبرى.

وعندما سُئل فيرستابن على منصة التتويج عن كيفية نجاحه في تنفيذ تلك المناورة، ابتسم وقال: "ضغطت على زر التعزيز، وفجأة أصبح لدي قليل من القوة الحصانية أكثر من لويس."

لكن الفورمولا 1 حذفت هذه اللقطة من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن فيرستابن يرى أنها تلخص تمامًا طبيعة التجاوزات في موسم 2026.

وقال: "الأمر مختلف جدًا. لا أستمتع به كثيرًا. أحيانًا يكون الأمر مضحكًا بالفعل، عندما ترى السائقين أمامك يتقاتلون ويستخدمون طاقة البطارية، ثم تتجاوزهم لمجرد أنك لم تفعل شيئًا. تتجاوزهم على الخط المستقيم التالي حرفيًا من دون أن تفعل أي شيء."

وأضاف: "لذلك، فهذا ليس ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. كما أن فتح الأجنحة في كل مكان يقلل كثيرًا من مقاومة الهواء أثناء ملاحقة السيارة التي أمامك. بالطبع، تم اعتماد ذلك لأسباب مفهومة، لكنني أفضل الاستفادة من السحب الهوائي خلف السيارة ثم محاولة التجاوز عند الكبح أو أي نقطة أخرى."

واختتم قائلًا: "أما الآن، فإن التجاوز يحدث أحيانًا في منتصف الخط المستقيم، وهذا أمر غريب بعض الشيء. والمشكلة أن عشاق السباقات الحقيقيين يفهمون ذلك. أما الأشخاص الذين لا يتابعون رياضة المحركات فيرون الأمر رائعًا لأنهم يشاهدون عددًا أكبر من التجاوزات، لكنه ليس حقيقيًا، وليس هذا ما تدور حوله السباقات."