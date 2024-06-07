فيرستابن: تعديل السيارة لمجابهة الحفف الجانبيّة "سيتطلّب وقتًا"

يدخل الهولندي جولة كندا على إثر عددٍ من السباقات الصعبة حيث تغلب عليه منافسوه من مكلارين وفيراري ليحققوا انتصارات في ميامي وموناكو بسبب الصعوبات التي واجهتها سيارة "آر.بي20" على الحفف الجانبيّة والحلبات المليئة بالمطبّات.

ويبدو أن السبب وراء هذا الوضع هو أن ريد بُل تركت نفسها مع القليل جدًا من الحرية الميكانيكية لتعديل إعدادات ارتفاع السيارة دون المساس بالأداء بسبب سعيها القوي لتحقيق المكاسب من ناحية الانسيابيّة.

وقبل ما يُتوقع أن تكون عطلة نهاية أسبوع صعبة أخرى لفريق ريد بُل في كندا، قال فيرستابن أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في ميلتون كينز للوصول إلى حل مشاكله، إلا أنه من غير المرجح أن يكون هناك حل فوري.

وقال في هذا الصدد: "الأمر يستغرق وقتا. يتعين عليك إعادة تصميم الأشياء، وعليك التوصل إلى أشياء مختلفة في السيارة، وهذا العمل مستمر".

وكرّر فيرشتابن التصريحات التي أدلى بها في موناكو والتي قال فيها إن مشاكل العبور على الحفف هي أمر واجهته ريد بُل لفترة طويلة، لكن حقيقة أنّها مكلفة للغاية على صعيد زمن اللفّة زادت من أهميّتها.

وقال: "لقد كانت مشكلة منذ اليوم الأول من اللوائح الجديدة، وهذا شيء نعرفه ولم نتمكن من إصلاحه بعد".

ثمّ تابع: "أعتقد أن موناكو أعطتنا دعوة أخرى للاستيقاظ. لقد عقدنا الكثير من الاجتماعات الجيدة في المصنع والمناقشات حيث أشعر أن هناك المزيد من التركيز على ذلك الآن، لمحاولة تحسين ذلك".

وأردف: "أشعر بالطبع مع لحاق الآخرين بنا، من الطبيعي أنه لا يمكنك الاعتماد على تفوقك بعد الآن. ولكن نعم، يستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء تغييرات كبيرة على السيارة، لأن بعض الأشياء، مثل تصميمنا، قد تحتاج إلى إعادة تصميم أو أي شيء آخر. ولا يمكنك فعل ذلك مع سقف الميزانية".

‌لكن على الرغم من القيود التي يشعر فيرستابن أن ريد بُل سيتوجب عليها تحملها لفترة من الوقت، إلا أنه لا يشعر أن موسم الفريق على وشك الخروج عن المسار الصحيح.

وقال: "ما زلت أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل جيد هذا العام إذا سارت الأمور على ما يرام. لكن في الوقت الحالي، نعم، علينا تجربة بعض الأشياء، لمعرفة ما هو الأفضل".

وأكمل: "وبعد ذلك، بالتأكيد، أعتقد أنه ربما تكون بعض الأمور مختلفة في العام المقبل، وربما يكون من الصعب بعض الشيء إعادة التصميم هذا العام. لكن ما زلت متفائلًا وواثقًا من أننا قادرون على القيام بعمل أفضل بالفعل هذا العام".