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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن: تشكيلة فيراري ولوكلير قوية للغاية في باكو وتغييراتنا لم تفلح

يرى بطل العالم سائق ريد بُل أن فيراري هي القوة الضاربة رفقة سائقها لوكلير على حلبة باكو.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

يعتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن أداء شارل لوكلير مع سيارته فيراري كان قويًا للغاية على حلبة باكو ضمن جائزة أذربيجان الكبرى.

أحرز شارل لوكلير البول بوزيشن الرابع له على التوالي ضمن هذه الحلبة لينطلق أولًا في سباق الغد أمام أوسكار بياستري وزميله في فيراري كارلوس ساينز.

فيما اكتفى فيرستابن بالتأهل في المركز السادس خلف زميله سيرجيو بيريز في المركز الرابع.

وقد أوضح بطل العالم 3 مرات بأن بعض التغييرات على الإعدادات التي قام بها الفريق خلال التصفيات كان له تأثير سلبي على السيارة.

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حيث قال: "ظننا بأن التغييرات التي قمنا بها ستجعل الأداء أفضل في التصفيات، لكن العكس هو ما حصل للأسف. ذلك يحدث في بعض الأحيان، لكن المؤسف بعض الشيء أنه حصل في التصفيات".

وأضاف: "علمت منذ اللفة الأولى في القسم الأول بأن الحصة ستكون صعبة. كانت هنالك الكثير من الارتدادات على القسم الخلفي، وواجهنا صعوبة في الدخول والخروج من المنعطفات".

وتابع: "سار القسم الثاني من التصفيات على نحوٍ جيد، لكن شعوري لم يكن جيدًا داخل السيارة ولم أتمكن من استخلاص الأداء منها في منتصف المنعطفات، صعوبة الانعطاف كانت كبيرة ولا تريد ذلك على حلبة شوارع".

واختتم: "تشكيلة فيراري وشارل على هذه الحلبة كانت قوية للغاية كذلك اليوم".

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